農藥行老闆賣偽藥牟利逾830萬元 屏檢偵結起訴

115年地方公職人員選舉進入倒數，金門檢調警查賄終於有成果！福建金門地方檢察署近日接獲法務部調查局福建省調查處通報，掌握金湖鎮林姓鎮民代表候選人涉嫌以現金買票事證，檢察官立即指揮調查局及金湖警分局組成專案小組，昨天在中秋連假前夕火速出擊，向法院聲請搜索票後同步搜索數處地點，並通知王姓樁腳、選民及證人到案，檢方漏夜偵訊後，認林姓候選人及王姓樁腳涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，今天上午向法院聲請羈押禁見，2人均獲准。

2026-09-24 12:35