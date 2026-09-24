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農藥行老闆賣偽藥牟利逾830萬元 屏檢偵結起訴

中央社／ 屏東縣24日電

屏東黃姓男子經營一間農藥行，民國103年間陸續購入未經農業部核准的「草枯拜」等偽農藥，並將不實標籤貼於瓶身販售，獲利逾830萬元，屏檢近日偵結依農藥管理法等起訴。

起訴書提及，黃姓男子在屏東縣里港鄉及高雄市旗山區開設農藥行，民國103年2月至今年4月間，陸續向孫姓男子購入未經農業部核准的「草枯拜」、「雙重好」、「蓋強手」等數種偽農藥。

黃男並將不實品名標籤紙黏貼於偽農藥瓶身，誆稱效果類似「巴拉刈」，讓消費者誤認為合法產品而購買。

屏檢調查，經搜索查扣大批粉末與液狀偽農藥，黃男販售偽農藥達4萬1283公升，獲利逾新台幣830萬元。檢察官認為黃男涉犯農藥管理法及詐欺等罪嫌，依法提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。

老闆 巴拉刈 標籤

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