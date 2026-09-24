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500元旅費涉賄選 嘉義查察年底選舉首起聲押案2人交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉賴姓村長參選人與黃姓宮廟主委，涉嫌利用宮廟旅遊補助每名選民500元旅費，請求投票支持賴男。檢警調23日通知2人及相關選民共17人到案，檢方複訊後聲押賴、黃2人，成為嘉檢查察年底選舉首起聲押案例；法院今天裁定2人各以7萬元交保。

嘉義地檢署表示，檢察官賴韻羽接獲查察賄選情資後，指揮嘉義縣調查站、水上警分局組成專案小組偵辦，23日前往水上鄉某村，通知村長參選人賴男、宮廟主委黃男及相關選民共17人到案。

檢方調查，黃男為支持賴男參選2026年村長，2人涉嫌於今年6月中旬利用宮廟旅遊，以每人補助500元旅費為由，在遊覽車上發放每人500元現金，並請求投票支持賴男。檢方認為2人涉嫌交付賄賂罪嫌重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押。

嘉義地院今天中午召開羈押庭，賴、黃2人均坦承犯行，法院依證人證述及相關事證，認定2人犯罪嫌疑重大；由於案件調查尚未結束，仍須傳訊其他共犯及證人，認為有串供或勾串證人之虞。

不過，法院考量2人均已坦承犯行，並權衡調查程序、證據保全及人身自由等因素，認為無羈押必要，裁定各以7萬元交保。最新情形，黃男已提出7萬元保證金完成具保程序，賴男則尚未完成交保程序。

旅遊每人補助500元涉賄選，嘉義村長參選人、宮廟主委交保。聯合報系資料照
旅遊每人補助500元涉賄選，嘉義村長參選人、宮廟主委交保。聯合報系資料照

嘉義 旅費 賄選

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