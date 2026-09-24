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男子不滿CALL IN被掛電話 恐嚇金鐘獎得獎人下場慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

簡姓男子不滿CALL IN警察廣播電台被主持人伍寬和掛斷，在警廣粉絲平台留言稱「希望盧卡斯老婆被撞死扭曲變形，認真」等，伍提告，簡被訴，台北地院審理，依恐嚇危害安全罪判簡拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

藝名「盧卡斯」的伍寬和是台灣知名的廣播人，曾與夥伴製作「廣播新網紅–聲入空中虛實之境」作品獲得第57屆廣播金鐘獎「創新研發應用獎」。

簡2025年5月21日17時25分許以臉書帳號在臉書警廣臺北94.3粉絲平台留言恫稱「希望盧卡斯老婆被撞死扭曲變形，認真」、「在台北台轄區出現兩個12歲少女身體扭曲變形死亡，2025/05/21今天真希望該導播兒女被撞死主持人被撞死親身經驗一下」，伍寬和向警方提告，檢察官偵辦，對簡聲請簡易判決處刑。

簡否認犯行，辯稱只是發洩情緒，沒有任何恐嚇意圖，且「詛咒」跟「恐嚇」是兩回事等。

法官認為，恐嚇是指以將來惡害之事通知他人，使發生恐怖心，言語或舉動是否足以使他人生畏怖心，應依社會一般觀念衡量，如行為人的言語、舉動客觀上有發生實害的危險與可能，犯罪即成立。

法官認為，簡姓男子在警廣粉絲平台留言的文字，都是以加害伍寬和及其配偶、子女生命、身體安全的惡害通知；伍寬和於警詢時證稱看到留言心生畏懼，可見，簡的行為客觀上已使伍寬和心生畏懼，主觀上有恐嚇犯意，應依法論科。

判決指出，簡因細故對伍生不滿，不思理性解決問題，反於網路上留言恐嚇，他犯後始終否認犯行，且未與伍達成調解或和解，審酌簡有公共危險、妨害自由、妨害公務等前科，素行不佳，依法判決。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

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