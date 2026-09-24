大選將至！士檢密集與轄區警交流 研析選情強化選舉查察行動

九合一大選將於今年11月28日投票，士林地檢署5月完成轄區雙北9分局選舉查察座談，近日再度啟動選情研析及查緝行動分區會議，已派檢察官到轄內士林、汐止、大同警分局交換意見，將持續到其他警察機關交流，掌握第一線情資並加強布署查緝行動。

士林地檢署指出，現階段工作重點包含掌握最新選情、研商偵查作為、鎖定熱區嚴查。檢警於相關會議中針對目前轄區選情、候選人競爭情形及選舉熱點進行分析，說明具體個案蒐證進度，再對可能涉及的違法態樣、蒐證方向及查緝方法交換意見，共同研商後續偵處作為。

檢方特別提醒，選舉查察的目的在於防止各類違法行為介入選舉，各項查察工作均應秉持依法偵辦、公正執法、證據確實等原則，務求程序嚴謹、事證明確。隨著選舉日益接近，應提高警覺，特別注意假訊息、深偽影音等新型態手法可能對選舉造成影響，遇有具體違法情資，應即時查證、迅速應處。

賄選案件核心往往涉及利益移轉，除注意有無利益提供外，更應進一步追查利益從何而來、流向何人、彼此有無約定，以及是否足以影響選民投票意願，從利益流向及人際網絡釐清案件全貌。隨選情逐漸升溫，選舉賭盤也不可輕忽，應特別留意原有球版、六合彩或其他賭博活動相關對象，追查有無涉及選舉賭盤的情資。

從以往地方選舉觀察，里長及地方樁腳與基層選情連結密切，對議員選情也可能產生影響，各派出所應發揮熟悉地方人、地及動態優勢，加強蒐報及查訪；對於疑似幽靈人口情資，應提高敏感度，透過實地查訪及相關事證相互勾稽，逐步累積具體證據。

此外，士檢近日也加強內部檢舉受理及通報機制教育訓練，包含嚴格保密檢舉人身分，依照查察中心值勤人員電話詢問要點執行， 完整、詳實記錄相關情資，對民眾疑義適切說明，如檢舉內容具有時效急迫、情節重大或有立即處理必要等情形，迅速向上通報等，

檢方表示，希望透過標準化受理流程及實務案例說明，提升第一線值勤同仁辨識、詢問、記錄及通報能力，務求每通檢舉電話都能妥適受理，每項可疑情資都能即時掌握，不讓任何可能影響選舉公平的不法線索有所遺漏。

士檢呼籲，民眾如發現賄選、選舉賭盤、暴力介選或境外勢力介選等妨害選舉情資，應盡速撥打妨害選舉檢舉專線「0800-024-099轉4」或親自至士林地檢署檢舉，共同維護公平、公正及純淨的選舉環境。

士林地檢署近日啟動選情研析及查緝行動分區會議，已派檢察官到轄內士林、汐止、大同警分局交換意見，將持續到其他警察機關交流。圖／士林地檢署提供

士林地檢署近日啟動選情研析及查緝行動分區會議，已派檢察官到轄內士林、汐止、大同警分局交換意見，將持續到其他警察機關交流。圖／士林地檢署提供

士林地檢署近日啟動選情研析及查緝行動分區會議，已派檢察官到轄內士林、汐止、大同警分局交換意見，將持續到其他警察機關交流。圖／士林地檢署提供

士林地檢署近日啟動選情研析及查緝行動分區會議，已派檢察官到轄內士林、汐止、大同警分局交換意見，將持續到其他警察機關交流。圖／士林地檢署提供

士林地檢署近日啟動選情研析及查緝行動分區會議，已派檢察官到轄內士林、汐止、大同警分局交換意見，將持續到其他警察機關交流。圖／士林地檢署提供

士林地檢署近日啟動選情研析及查緝行動分區會議，已派檢察官到轄內士林、汐止、大同警分局交換意見，將持續到其他警察機關交流。圖／士林地檢署提供