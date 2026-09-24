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2中國男子駕駛橡皮艇偷渡來台 士檢起訴求刑2年

中央社／ 台北24日電

中國籍欒姓、于姓男子今年7月間駕駛橡皮艇從新北市八里區台北港北堤上岸，輾轉前往新北、台北、新竹、台中、桃園等地。士林地檢署今天依入出國及移民法、兩岸條例起訴2人，並分別求刑2年。

民眾在社群平台Threads指出，有釣客日前在八里沙灘發現一艘橡皮艇，一開始以為是其他釣客的船未多加留意，隔天走近查看，見船上遺留寫有簡體字的衛生紙、3件救生衣等物品，立刻通報。

海巡署獲報後派員前往查處，循線逮捕2人到案。士檢訊問後將2人聲請羈押禁見獲准。

士檢調查，欒男、于男於今年7月19日駕車自中國山東青島出發，途經浙江金華時購買舷外機，於7月22日凌晨4、5時許，從福建福州岸邊，以預先準備的橡皮艇附掛舷外機出海。

士檢查出，2人約於7月23日凌晨2時許抵達台北港北堤，以此方式未經許可非法進入台灣地區，並輾轉前往新北、台北、新竹、台中、桃園等地。海巡署偵防分署桃園查緝隊循線於7月30日將2人查緝到案。

檢察官綜合被告2人供述、證人證述、現場照片、DNA鑑定資料、沿線監視器畫面、手機採證資料、測謊鑑定結果等，認為欒男、于男涉犯入出國移民法第74條第1項後段及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第10條第1項未經許可進入台灣地區罪嫌，今天依法起訴。

檢察官考量欒男、于男所為，對國境管理、海防安全及社會治安造成實質危害，且導致社會大眾嚴重不安，依法向法院各求處有期徒刑2年。

偷渡 八里 海巡署

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