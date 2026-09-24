快訊

為何急喊卡？陸企業家團未隨習近平訪美 外媒曝雙方這2事爆分歧

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

煙毒通緝犯襲警拒捕、掙脫手銬逃亡 判刑5月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

胡姓煙毒通緝犯在警方查訪時持棍棒襲警脫逃，被捕後稱身體不適送醫院觀察，再趁警員上廁所掙脫手銬逃亡。警方循線再將胡逮捕；台北地院審理，依妨害公務、脫逃罪判胡應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

胡因違反毒品危害防制條例等案件2025年4月間被發布通緝，2025年12月2日14時許廖姓警員在胡住家進行訪查，胡見狀逃逸，並對廖推擠、拉扯，持棍棒打人，致廖額頭及手指挫傷，廖後來以辣椒水將胡壓制在地逮捕。

胡被捕後，表示身體不適，警方將他送往台北市立聯合醫院和平院區住院，胡12月3日凌晨4時，趁警員如廁自行掙脫手銬而逃離醫院，警方當天傍晚再將胡拘捕歸案。

判決書指出，胡對依法執行職務的員警施以強暴，顯然蔑視國家公權力執行，又於戒護就醫時趁隙逃逸，對我國治安存有潛藏性危險，也損及國家公權力行使，考量胡偵查中自白，前無罪質相類的紀錄等，依法量刑判決。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

通緝 辣椒水 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

偷拍被害人性影像及應召女照片留自己看 書記官判緩刑4年

影／大麻1株變67株 嘉義透天樓暗藏大麻溫室市值逾兩千萬

贈千元購物金 礁溪玉石村長現金賄選買票還大方宴客 10萬交保

他拍攝未成年女友性影像…分手後挨告判刑1年6月 求得女方原諒獲緩刑

相關新聞

「訂製嬰兒」被連結政治獻金...婦產科接生21名新生兒 中檢：是證人

台中地檢署偵破「訂製嬰兒」非法代理孕母案，媒體揭露幫接生的「呂維國婦產科」曾捐政治獻金給賴清德總統，總統府、台中地檢署接連澄清，表示呂是證人，非嫌疑人或被告，與政治獻金捐贈無關；但檢方查出，本案25名新生兒，有21人都是在呂診所出生，但查無共犯結構。

曾博恩專場大賺2283萬...薩泰爾拒繳娛樂稅挨罰 聲請釋憲救濟遭不受理

薩泰爾娛樂公司4年前舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，卻未繳26萬餘元娛樂稅，被裁罰186萬元，公司提兩案行政訴訟救濟均敗訴確定，再聲請釋憲救濟，憲法法庭裁定不受理。

割頸案求償砲火猛⋯乾哥律師具狀批「法律人之恥」 楊家律師回應了

新北市楊姓國中生前年耶誕節被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，楊家父母、姊姊提告郭及教唆的林姓少女求償2177萬餘元，一審判賠938萬餘元。全案上訴至二審，雙方律師上演激烈攻防，郭的委任律師更以書狀痛批對方為「法律人之恥」；楊家律師李惠暄則回應，當事人權益更重要，訴訟中對她的指控或批評，不會放在心上。

金湖鎮代候選人涉現金買票 檢調警連夜搜索2人遭羈押禁見

115年地方公職人員選舉進入倒數，金門檢調警查賄終於有成果！福建金門地方檢察署近日接獲法務部調查局福建省調查處通報，掌握金湖鎮林姓鎮民代表候選人涉嫌以現金買票事證，檢察官立即指揮調查局及金湖警分局組成專案小組，昨天在中秋連假前夕火速出擊，向法院聲請搜索票後同步搜索數處地點，並通知王姓樁腳、選民及證人到案，檢方漏夜偵訊後，認林姓候選人及王姓樁腳涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，今天上午向法院聲請羈押禁見，2人均獲准。

被控聯手女模設局敲詐400萬未遂 士林2偵查佐二審逆轉無罪

台北市警局士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控與男子陳弘凱、女模特何品蒨等人合作敲詐，設局恫嚇被害人簽下承諾賠償400萬元的協議書，一審各被判刑5年6月、5年4月，均褫奪公權3年。全案上訴至二審，台灣高等法院今（24）日宣判，逆轉撤銷改判無罪。判決理由尚未公布，仍可上訴。

奪命家暴還滅證！鹿港里長吳順和暴打妻子致死 二審判決理由曝光

彰化縣鹿港鎮山崙里長吳順和毆妻致死案，台中高分院今天審結，駁回上訴，維持判刑13年。二審審認，吳明知頭部為人體脆弱要害，施暴後將妻子猛推倒地，有監視器畫面等完整鐵證在卷，認定有「殺人不確定故意」，一審量刑、認事用法妥適，吳上訴否認有殺人犯意、指摘量刑過重，都無理由，予以駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。