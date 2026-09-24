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煙毒通緝犯襲警拒捕、掙脫手銬逃亡 判刑5月
胡姓煙毒通緝犯在警方查訪時持棍棒襲警脫逃，被捕後稱身體不適送醫院觀察，再趁警員上廁所掙脫手銬逃亡。警方循線再將胡逮捕；台北地院審理，依妨害公務、脫逃罪判胡應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。
胡因違反毒品危害防制條例等案件2025年4月間被發布通緝，2025年12月2日14時許廖姓警員在胡住家進行訪查，胡見狀逃逸，並對廖推擠、拉扯，持棍棒打人，致廖額頭及手指挫傷，廖後來以辣椒水將胡壓制在地逮捕。
胡被捕後，表示身體不適，警方將他送往台北市立聯合醫院和平院區住院，胡12月3日凌晨4時，趁警員如廁自行掙脫手銬而逃離醫院，警方當天傍晚再將胡拘捕歸案。
判決書指出，胡對依法執行職務的員警施以強暴，顯然蔑視國家公權力執行，又於戒護就醫時趁隙逃逸，對我國治安存有潛藏性危險，也損及國家公權力行使，考量胡偵查中自白，前無罪質相類的紀錄等，依法量刑判決。
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