「訂製嬰兒」被連結政治獻金...婦產科接生21名新生兒 中檢：是證人

台中地檢署偵破「訂製嬰兒」非法代理孕母案，媒體揭露幫接生的「呂維國婦產科」曾捐政治獻金給賴清德總統，總統府、台中地檢署接連澄清，表示呂是證人，非嫌疑人或被告，與政治獻金捐贈無關；但檢方查出，本案25名新生兒，有21人都是在呂診所出生，但查無共犯結構。

中檢指出，「UT麗舍」、「同合新生」集團以一條龍服務，以每名新生兒200至450萬元，接受22名台灣男性委託訂製嬰兒，由生父到馬來西亞採精，指定性別篩選後，挑選泰國籍的代理孕母取卵，體外受精再植入孕母子宮，懷孕逾8個月再以觀光簽證來台生產，孩子出生由生父認領。

檢方今年6月4日以第三人身分搜索「呂維國婦產科診所」，查扣代理孕母分娩紀錄，發現診所內數名待產中的代理孕母，偵結將仲介程姓、徐姓2名男子及吳姓女子，依違反人工生殖法第31條之意圖營利從事生殖細胞居間介紹罪嫌起訴。

有媒體比對監察院政治獻金公開資料，發現賴清德總統收受呂維國政治獻金，標題稱「查訂製嬰兒集團 金流捉到3綠大咖 驚見賴清德！？」

總統府發言人郭雅慧昨晚表達抗議，稱特定媒體惡意將本案證人曾經捐助朝野政治獻金影射誤導為涉案金流，並據此誣指賴總統涉案，相關做法不僅無視新聞專業，更違背新聞倫理。

中檢今也跟著發新聞稿，以「針對部分媒體報導將本署偵辦案件與政治獻金資料相互連結，甚至影射案內證人呂○國政治獻金與本案犯罪金流有關，予以嚴正澄清」為題，表示以「證人」身分傳喚呂維國，呂並非犯罪嫌疑人或被告，傳喚、搜索呂是查代理孕母案，與政治獻金捐正無涉。

根據台中地檢起訴書，被告徐男、程男負責從機場接孕母到台中豐原區呂維國婦產科待產，自2025年2月至2026年5月，孕母在呂的診所已生下多達21名胎兒，全案25名胎兒，有21人集中在其診所。

檢方表示，經查呂替這21名新生兒接生，都是收取一般生產費用，認定查無共犯結構。

呂維國診所日前澄清稱，院方對所有產婦一視同仁，生產攸關母嬰安全，始終依專業醫療判斷與相關規範，提供每一位產婦適切的醫療照護，院方是善意第三方，並非本案涉案單位，亦未參與相關仲介行為。