金湖鎮代候選人涉現金買票 檢調警連夜搜索2人遭羈押禁見

115年地方公職人員選舉進入倒數，金門檢調警查賄終於有成果！福建金門地方檢察署近日接獲法務部調查局福建省調查處通報，掌握金湖鎮林姓鎮民代表候選人涉嫌以現金買票事證，檢察官立即指揮調查局及金湖警分局組成專案小組，昨天在中秋連假前夕火速出擊，向法院聲請搜索票後同步搜索數處地點，並通知王姓樁腳、選民及證人到案，檢方漏夜偵訊後，認林姓候選人及王姓樁腳涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，今天上午向法院聲請羈押禁見，2人均獲准。

金門地檢指出，專案小組接獲情資後立即展開蒐證，並於昨天向福建金門地方法院聲請搜索票獲准，隨即針對相關處所執行搜索，同步通知涉案樁腳、選民及證人到案說明，檢察官經漏夜訊問、釐清相關事證後，認定林姓候選人及王姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大。

檢方認為，2名被告有逃亡、勾串共犯及證人，以及湮滅證據之虞，因此於今天上午向法院聲請羈押禁見，經法院審理後裁准，成為金門今年地方選舉查賄行動的首波成果。

金門地檢強調，選舉公平是民主制度的重要基礎，對於涉嫌以金錢介入選舉、影響投票意向的行為，檢調警將持續積極查辦。檢方也呼籲候選人及樁腳切勿心存僥倖，選民則應珍惜手中選票，堅持「不買票、不賣票」。

檢方表示，民眾若發現疑似賄選情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099轉4提出檢舉，檢方已建立相關保密機制，將依法保障檢舉人身分，共同維護乾淨選風。