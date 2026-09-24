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被控聯手女模設局敲詐400萬未遂 士林2偵查佐二審逆轉無罪

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

台北市警局士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控與男子陳弘凱、女模特何品蒨等人合作敲詐，設局恫嚇被害人簽下承諾賠償400萬元的協議書，一審各被判刑5年6月、5年4月，均褫奪公權3年。全案上訴至二審，台灣高等法院今（24）日宣判，逆轉撤銷改判無罪。判決理由尚未公布，仍可上訴。

至於陳仍被依共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，改判有期徒刑2年，褫奪公權2年；詐欺取財罪部分駁回，維持原判。何則改判1年4月，褫奪公權1年，獲緩刑4年。

全案源於2020年6月間，被害者曾在陳弘凱工作室進行翡翠原石交易，因大手筆支付200萬元給林韋廷（已死亡），讓陳、林心生歹念，找來鍾玉杉、賴宥霖2名士林分局偵查佐、女學生何品蒨等人共演一齣大戲，意圖趁機敲詐。

眾人說好由何假扮為翡翠原石的失主，於同年月29日下午再次邀約被害者到工作室，何一開口便主張被害者的翡翠為遭竊之物，要求賠償。

在場的鍾、賴也雙雙表明警察身分，威嚇稱「該翡翠原石是贓物，你已涉犯贓物罪，是3年以上，要想辦法處理，否則將帶回警局法辦」、「你已涉犯贓物罪，若不和解，將帶回南勢角派出所法辦」等語。

被害者最終誤信何為翡翠原石失主，且擔心自己可能涉及贓物罪，又震懾於鍾、賴等員警的施壓、恫嚇，因此同意賠償，當場簽立協議書，承諾於同年7月20日支付400萬元給何。所幸被害者在約定給付賠償日前發覺有異，報警處理而未遂。

一審審酌，鍾、賴身為員警本應奉公守法、善盡職責，卻藉勢藉端勒索財物，敗壞官箴，腐蝕民眾對國家犯罪偵查體制的觀感與信賴，依共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，各判有期徒刑5年6月、5年4月，均褫奪公權3年。

此外，陳、林甚至一騙再騙，以「因為警察幫忙協助，才讓你免受刑事追訴，必須請警察喝酒」為由，向被害人詐得3萬元平分花用，陳被依共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判處3年6月有期徒刑，褫奪公權2年；另依犯詐欺取財罪，判刑4月。

至於何當時身份為學生、兼職模特兒，因友人招攬才參與本案，一審考量她非主導者，輕判有期徒刑1年6月，褫奪公權1年。

士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控聯合男子陳弘凱設局敲詐400萬元未遂，二審逆轉獲判無罪。圖／聯合報系資料照
士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控聯合男子陳弘凱設局敲詐400萬元未遂，二審逆轉獲判無罪。圖／聯合報系資料照

台灣高等法院 被害人 台北市

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