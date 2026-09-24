奪命家暴還滅證！鹿港里長吳順和暴打妻子致死 二審判決理由曝光

彰化縣鹿港鎮山崙里長吳順和毆妻致死案，台中高分院今天審結，駁回上訴，維持判刑13年。二審審認，吳明知頭部為人體脆弱要害，施暴後將妻子猛推倒地，有監視器畫面等完整鐵證在卷，認定有「殺人不確定故意」，一審量刑、認事用法妥適，吳上訴否認有殺人犯意、指摘量刑過重，都無理由，予以駁回。

二審指出，一審國民法官在事實認定及證據取捨上，都未違反經驗法則與論理法則。針對吳順和辯稱「無殺人犯意」，企圖爭取輕判，不過頭部乃人體致命要害，吳男不僅徒手重擊林姓妻子頭部，更用力將其推倒，導致被害人後腦猛烈撞擊廟前水泥階梯，客觀上顯具殺人之不確定故意。

此外，國民參審法庭之量刑，已充分考量吳男犯後不僅未積極救護，反而火速藏匿，破壞現場監視器、恐嚇在場志工噤聲，甚至在社群媒體刻意營造愛妻好丈夫假象等惡劣行徑。

原審量處有期徒刑13年，在合法裁量範圍內，無輕重失衡之處，吳男上訴理由皆不足以動搖原判決，故予駁回。

2024年冬至前夕，吳順和與妻子在社區活動廚房準備湯圓時，僅因對妻子做事方式心生不滿而爆發口角。吳男當場情緒失控施暴，導致林女陷入重度昏迷，經送醫搶救42天後，仍因傷重宣告不治，一審依殺人罪判刑13年，全案上訴台中高分院後，今天駁回上訴，維持原判。

彰化縣鹿港鎮山崙里長吳順和毆妻致死案，台中高分院今天審結。聯合報系資料照

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