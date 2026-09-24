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曾博恩專場大賺2283萬...薩泰爾拒繳娛樂稅挨罰 聲請釋憲救濟遭不受理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

薩泰爾娛樂公司4年前舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，卻未繳26萬餘元娛樂稅，被裁罰186萬元，公司提兩案行政訴訟救濟均敗訴確定，再聲請釋憲救濟，憲法法庭裁定不受理。

薩泰爾2022年3月11、12日在台北流行音樂中心，舉辦3場對外售票的「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，卻未依娛樂稅法規定，於活動舉辦前向台北市稅捐稽徵處信義分處辦理登記及娛樂稅徵免手續。

信義分處2022年發函要求薩泰爾補辦代徵報繳手續，並依薩泰爾提供的影片檔案，認定活動是表演者以喜劇表演方式娛樂觀眾，與演講有別，屬於娛樂稅法課稅範圍，核定薩泰爾應繳納26萬7009元。

薩泰爾仍不服繳納娛樂稅，信義分處認為薩泰爾活動前沒有辦理徵免而裁罰7500元，及應補徵代徵繳納娛樂稅七倍的罰鍰，擇一從重開罰186萬9063元。

薩泰爾不滿被要求繳納稅金及裁罰，分兩案提行政訴訟救濟，不過一、二審均判決薩泰爾敗訴確定。薩泰爾提裁判及法規範憲法審查，認為確定判決的見解對實質課稅原則有重大誤會，且適用的娛樂稅法規定，違反法律明確性原則，且藉稅務手段限制人民娛樂生活消費的目的，對不同收入、階級的人民附加同額但負擔強度不同的娛樂稅，限制人民受憲法保障的文化權及娛樂活動表演者的表現自由，違反量能課稅原則、平等原則及比例原則。

憲法法庭認為，薩泰爾僅以一己的見解，爭執確定判決認事用法的見解，難認客觀上已具體敘明憲法上權利究竟受如何不法侵害，及確定判決有何牴觸憲法之處，認為聲請釋憲與憲訴法要件不合，大法官呂太郎、蔡宗珍、朱富美一致決裁定不受理。

曾博恩。圖／聯合報系資料照片
曾博恩。圖／聯合報系資料照片

娛樂稅 曾博恩 釋憲 薩泰爾

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