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農地被查封賣不了　雲林女「押車換解封」清331件欠款

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

雲林縣49歲黃姓女子積欠交通罰鍰、車輛稅費及勞健保費等331件、約39萬元，曾申請分期卻未依約繳納，名下繼承農地遭行政執行署嘉義分署查封。眼看土地無法出售，她今年再找上分署，這次主動把小客車交出來供查封擔保，換取農地解封出售，約1個月後賣地成功，39萬元欠款一次清償。

嘉義分署表示，黃女自2023年起陸續欠繳汽車燃料使用費、使用牌照稅，另有車輛未投保強制汽車責任險、未依限檢驗，以及公路通行費、違規停車、未繫安全帶、超速及變換車道等違規，交通案件累計258件、20萬餘元；另積欠勞、健保費18萬餘元，移送執行案件合計331件，總額約39萬元。

黃女欠款陸續移送嘉義分署後，執行人員清查她名下財產，起初僅扣得存款3萬7327元。她2023年9月曾申請分期繳納，之後卻未依約付款，分署進一步追查，發現她繼承斗六市一筆農地，隨即辦理查封登記。

事情直到今年8月出現轉折。黃女有意出售遭查封的農地籌錢，8月17日再度向分署申請分期，並主動提供自己的小客車供查封，作為清償欠款的擔保，希望先撤銷農地查封，讓土地可以進行交易。

分署接受擔保後解除農地查封，約1個月後黃女順利賣出土地，價金匯入帳戶，分署隨即扣押應繳款項，累積331件、約39萬元欠款全部清償，原先作為擔保的小客車也解除查封。

女子為出售遭查封的繼承農地清償欠款，提供車輛供嘉義分署查封擔保。圖／嘉義分署提供
女子為出售遭查封的繼承農地清償欠款，提供車輛供嘉義分署查封擔保。圖／嘉義分署提供

女子積欠331件、約39萬元，為讓繼承農地解除查封順利出售，主動提供車輛作為擔保。圖／嘉義分署提供
女子積欠331件、約39萬元，為讓繼承農地解除查封順利出售，主動提供車輛作為擔保。圖／嘉義分署提供

女子曾申請分期卻未依約繳納，今年8月再赴嘉義分署申請分期，最後出售繼承農地清償全部欠款。圖／嘉義分署提供
女子曾申請分期卻未依約繳納，今年8月再赴嘉義分署申請分期，最後出售繼承農地清償全部欠款。圖／嘉義分署提供

女子積欠交通罰鍰、車輛稅費及勞健保費等，主動提供車輛供查封擔保。圖／嘉義分署提供
女子積欠交通罰鍰、車輛稅費及勞健保費等，主動提供車輛供查封擔保。圖／嘉義分署提供

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