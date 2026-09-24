幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千 家長：為孩子吞了、虐童案呢？

基隆市七堵區名人幼兒園虐童案，今年7月多名家長認為市府懲處太輕，前往幼兒園拉白布條抗議，謝姓、陳姓家長因丟雞蛋遭警方送辦，法官依違反社維法判罰各3千元。謝男今天回應說，「我這種小條都判了，大條的虐童案何時會有結果？」

名人幼兒園6月爆發多名教保員不當對待多名幼兒的「集體虐童案」，後續查出案情嚴重，市府8月已廢止設立許可，負責人、教保相關人員都被移送法辦，市長謝國樑也曾為市府處理不夠周全落淚致歉。教育處長、副處長也都因此下台負責。

家長在7月初不滿市府第一階段處懲太輕前往幼兒園拉白布條抗議，要求官員下台。謝姓、陳姓家長因丟雞蛋遭警方送辦，法官依違反社維法判罰各3千元。

謝男今天受訪說，身為孩子的家長，對於因丟雞蛋被依社維法移送，判了3千元，他會承擔這個後果，但判決這麼快，多少錢對他來說無所謂，都會自己承擔。

謝男表示，但整件虐童案都現在都多久了，到還沒有什麼結果，他也只能笑笑，「我這種小條都判了，大條的虐童案何時會有結果？怎麼沒看到有判？」

幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千，判罰家長：虐童案何時有結果？聯合報系資料照