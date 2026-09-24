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黑貓女司機砍死同事判無期 被問賠償沉默：願續押反省自己

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

新北林口黑貓宅急便女司機徐羽青去年持摺疊刀，砍殺陳姓男同事的頸、胸部致死，一審國民法官庭依殺人罪判處無期徒刑。全案上訴至二審，台灣高等法院今（23）日開庭，徐請求重新進行量刑鑑定，並表示願繼續羈押，在看守所反省自己。

徐二審就量刑部分上訴。高院今日開庭，徐請求針對量刑重新鑑定，由檢辯同意囑託萬芳醫院進行。另一方面，由於羈押期限將屆，檢方主張仍有羈押的原因及必要，徐則淡回「我願在看守所繼續羈押，反省自己」。

庭訊結束後，徐在法警戒護下還押看守所，面對媒體詢問「會賠償被害人嗎？」她未有回應。

調查指出，徐擔任宅急便司機約10年，相較於陳僅任職2年多，徐已是資深老鳥。2人平時共用一輛物流車，但雙方因衛生習慣不佳、車內髒亂，加上工作分配問題早有嫌隙，曾多次爆發口角。

案發前一周，陳休假出國返台，發現物流車內再度髒亂不堪，於是拍下車內遍布垃圾、手搖飲杯和未處理好包裹照片，上傳到公司群組質問徐，疑似造成徐不滿。

2025年6月30日上午8時許，徐帶折疊刀在公司門口堵人，見陳騎機車前來上班、剛停好車，便立刻持刀上前朝他頸、胸猛刺，陳當場血流如注倒地不起，送醫仍不治。

一審新北院國民法官庭認為，徐雖坦承犯行，但未與被害家屬和解，僅表示出監後再工作賠償，始終無法交代合理的動機及目的，難認犯後態度良好。此外，徐與家人關係不緊密，曾施用K他命、搖頭丸、大麻、毒品咖啡包等，並有妄想等症狀，具反社會型人格。

一審考量，徐先前曾因人際關係問題想殺其他同事，此次殺害陳沒有原因，殺意更是一路從案發前2日起就很堅決，顯然對社會具有一定的危險性，若未判處在監獄服刑較長的時間，難以降低再犯風險，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

黑貓宅急便女司機徐羽青持刀砍殺陳姓男同事，二審被問及是否賠償沉默不語。圖／讀者提供
黑貓宅急便女司機徐羽青持刀砍殺陳姓男同事，二審被問及是否賠償沉默不語。圖／讀者提供

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