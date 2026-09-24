涉嫌拿黑鮪魚鬆行賄 高雄市里長參選人涉買票、2樁腳聲押

高雄市旗山區一名陳姓里長參選人涉嫌以市價約300元的黑鮪魚鬆禮盒贈送選民行賄，檢警調昨天發動搜索，傳喚陳姓參選人及樁腳、選民共14人到案，訊後認定陳姓、葉姓2名樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，陳姓參選人則獲30萬元交保。

檢調調查，該名陳姓里長參選人為求順利當選，涉嫌於今年8、9月間，透過父親及身旁其他樁腳，陸續將市價約300元的黑鮪魚鬆禮盒送給選區內具有投票權的選民，請求投票支持，藉此進行賄選買票。

橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、檢察官鍾葦怡隨即分案主辦，昨天指揮法務部調查局高雄市調查處、刑事局偵八大隊第四隊、高雄市刑大偵四隊以及旗山、三民第二分局等單位，分頭前往涉案嫌疑人住處等14處發動搜索，當場查扣相關證物，並通知陳姓參選人、樁腳及選民共13名到案說明。

經檢察官訊問後，認為陳姓、葉姓2名樁腳涉犯選罷法行賄罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，依法向法院聲請羈押禁見，至於陳姓參選人雖同樣涉嫌重大，但尚無羈押原因與必要，檢方裁定30萬元交保，其餘涉案的樁腳與選民則以1萬元交保。