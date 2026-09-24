快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

妻帶孩子離開新竹回娘家註冊幼兒園 父急阻入學法官不准

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳男與妻子打離婚、親權官司，原本約定每人輪流照顧孩子2周，妻子今年初卻帶孩子返回新北娘家，並完成幼兒園註冊。陳男擔心孩子就此留在北部，聲請法院恢復輪流帶養，新竹地院認為孩子目前生活穩定，無急迫危險，裁定駁回。

裁定指出，雙方曾於2024年10月21日在法院達成協議，自同月27日起輪流帶養孩子，每人各照顧2周，未同住的一方可透過視訊聯繫。陳男主張，妻子自今年2月起片面停止原安排，並把孩子帶往新北娘家居住，之後又打算讓孩子在北部念幼兒園，恐形成既成事實。

陳男因此聲請要求妻子在親權官司結束前恢復雙周輪流帶養，也不得擅自變更孩子住所或在北部辦理幼兒園入學。

妻子則表示，因陳男先前違反承諾並變更照顧地點，才無法繼續原安排。她強調從未阻止陳男探視，除曾帶孩子到陳男高雄老家，也安排多次公園、親子樂園會面；幼兒園僅是因孩子已到就學年齡，先行註冊保留名額。

法官調查，孩子今年1月起隨母親返回新北居住，目前已完成新學年度幼兒園註冊。家事調查官訪視時，孩子情緒穩定，與母親互動親密，也能接受其他家人照料，未見生活照顧不足或身心安全受威脅情形。

法官另指出，陳男目前仍可每周與孩子視訊2次，每個周末也有半天實體會面，親子聯繫並未中斷。至於雙方對會面方式、陪伴角色等爭議，較屬親職互動分歧，尚不足認定孩子正面臨急迫危險。

法官認為，暫時處分須有立即介入必要，陳男未能證明孩子有重大損害或難以回復風險，因此認定欠缺急迫性與必要性，駁回聲請。全案可抗告。

新竹陳男與妻子打離婚、親權官司，原本約定每人輪流照顧孩子2周，妻子今年初卻帶孩子返回新北娘家，並完成幼兒園註冊（示意圖）。聯合報系資料照
新竹陳男與妻子打離婚、親權官司，原本約定每人輪流照顧孩子2周，妻子今年初卻帶孩子返回新北娘家，並完成幼兒園註冊（示意圖）。聯合報系資料照

回娘家 娘家 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全是基本開銷？養兒育女22年竟非親生 電商老闆控妻「婚內轉走逾6千萬」

懷孕37周下周要離婚！準媽媽無娘家依靠問「能自己去生嗎」 網心疼給建議

獨自照顧29年累垮…日婦溺斃重度障礙女兒 法官判緩刑：有殺意非自私

「出生滿月就排隊」 少子化私校競爭激烈 台中家長搶私幼名額

相關新聞

割頸案求償砲火猛⋯乾哥律師具狀批「法律人之恥」 楊家律師回應了

新北市楊姓國中生前年耶誕節被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，楊家父母、姊姊提告郭及教唆的林姓少女求償2177萬餘元，一審判賠938萬餘元。全案上訴至二審，雙方律師上演激烈攻防，郭的委任律師更以書狀痛批對方為「法律人之恥」；楊家律師李惠暄則回應，當事人權益更重要，訴訟中對她的指控或批評，不會放在心上。

獨／基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千 法官：逾合理抗議範圍

基隆市七堵區名人幼兒園6月爆發多名教保員不當對待多名幼兒的「集體虐童案」，市府已廢止設立許可，負責人、教保相關人員都被移送法辦，市長謝國樑也曾為市府處理不夠周全落淚致歉。但家長在7月初不滿市府第一階段處懲太輕前往幼兒園拉白布條抗議，要求官員下台。謝姓、陳姓家長因丟雞蛋遭警方送辦，法官依違反社維法判罰各3千元。

球棒男攻擊台中市府動機曝光...見不到市長失控 情緒不穩暫行安置6月

台中市政府今年5月遭人攻擊，40歲董姓男子情緒不穩闖入1樓聯合服務中心，持球棒大肆揮舞破壞，嚇壞員工、民眾，董自稱遭國家迫害10年，要求見台中市長盧秀燕對方沒回應，他才去砸市府；台中地院根據鑑定發現他妄想、幻覺，裁定他9月29日延長暫行安置6月，可抗告。

涉嫌拿黑鮪魚鬆行賄 高雄市里長參選人涉買票、2樁腳聲押

高雄市旗山區一名陳姓里長參選人涉嫌以市價約300元的黑鮪魚鬆禮盒贈送選民行賄，檢警調昨天發動搜索，傳喚陳姓參選人及樁腳、選民共14人到案，訊後認定陳姓、葉姓2名樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，陳姓參選人則獲30萬元交保。

妻帶孩子離開新竹回娘家註冊幼兒園 父急阻入學法官不准

新竹陳男與妻子打離婚、親權官司，原本約定每人輪流照顧孩子2周，妻子今年初卻帶孩子返回新北娘家，並完成幼兒園註冊。陳男擔心孩子就此留在北部，聲請法院恢復輪流帶養，新竹地院認為孩子目前生活穩定，無急迫危險，裁定駁回。

聲音也能「照相」！嘉義抓148輛噪音車　累計開罰36.8萬

嘉義縣取締噪音車持續導入科技執法，今年截至目前已透過聲音照相系統取締148輛違規車輛，累計裁罰36萬8100元；另辦理17場環警監聯合稽查，查獲4輛檢測不合格車輛。縣內目前設有4處固定式聲音照相設備，並以移動式設備機動布建噪音熱區，加強取締擾人車輛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。