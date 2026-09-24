妻帶孩子離開新竹回娘家註冊幼兒園 父急阻入學法官不准

新竹陳男與妻子打離婚、親權官司，原本約定每人輪流照顧孩子2周，妻子今年初卻帶孩子返回新北娘家，並完成幼兒園註冊。陳男擔心孩子就此留在北部，聲請法院恢復輪流帶養，新竹地院認為孩子目前生活穩定，無急迫危險，裁定駁回。

裁定指出，雙方曾於2024年10月21日在法院達成協議，自同月27日起輪流帶養孩子，每人各照顧2周，未同住的一方可透過視訊聯繫。陳男主張，妻子自今年2月起片面停止原安排，並把孩子帶往新北娘家居住，之後又打算讓孩子在北部念幼兒園，恐形成既成事實。

陳男因此聲請要求妻子在親權官司結束前恢復雙周輪流帶養，也不得擅自變更孩子住所或在北部辦理幼兒園入學。

妻子則表示，因陳男先前違反承諾並變更照顧地點，才無法繼續原安排。她強調從未阻止陳男探視，除曾帶孩子到陳男高雄老家，也安排多次公園、親子樂園會面；幼兒園僅是因孩子已到就學年齡，先行註冊保留名額。

法官調查，孩子今年1月起隨母親返回新北居住，目前已完成新學年度幼兒園註冊。家事調查官訪視時，孩子情緒穩定，與母親互動親密，也能接受其他家人照料，未見生活照顧不足或身心安全受威脅情形。

法官另指出，陳男目前仍可每周與孩子視訊2次，每個周末也有半天實體會面，親子聯繫並未中斷。至於雙方對會面方式、陪伴角色等爭議，較屬親職互動分歧，尚不足認定孩子正面臨急迫危險。

法官認為，暫時處分須有立即介入必要，陳男未能證明孩子有重大損害或難以回復風險，因此認定欠缺急迫性與必要性，駁回聲請。全案可抗告。