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聲音也能「照相」！嘉義抓148輛噪音車　累計開罰36.8萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣取締噪音車持續導入科技執法，今年截至目前已透過聲音照相系統取締148輛違規車輛，累計裁罰36萬8100元；另辦理17場環警監聯合稽查，查獲4輛檢測不合格車輛。縣內目前設有4處固定式聲音照相設備，並以移動式設備機動布建噪音熱區，加強取締擾人車輛。

嘉義縣環保局表示，近年民眾對改裝排氣管、拆除消音設備，以及高速行駛、急加速造成的車輛噪音日益關注，環保局除結合警方、監理單位辦理「環警監聯合稽查」，並持續運用聲音照相科技執法，鎖定民眾陳情熱區及高噪音車輛經常出沒路段。

環保局長張輝川表示，目前嘉義縣已建置4處固定式聲音照相科技執法設備，分別位於中埔鄉沄水國小、中埔鄉義仁派出所、竹崎鄉親水公園及梅山鄉大草埔公車站牌；移動式聲音照相設備也已升級，以類固定方式布建，可依不同時段及噪音熱區調整執法地點，增加取締彈性。

其中，中埔鄉義仁派出所除設置聲音照相設備，也導入噪音警示系統，在車輛噪音過大時主動提醒駕駛降低音量。環保局表示，設備啟用後，當地違規案件已有下降趨勢，希望透過「先警示、再執法」方式，減少道路噪音對周邊居民生活的影響。

環保局呼籲駕駛人勿任意改裝排氣系統或拆除消音設備，行經住宅區及夜間時段，也應避免高速行駛、急加速製造噪音；未來將持續結合警方及監理單位聯合稽查，並擴大科技執法運用。

嘉義縣環保局夜間辦理車輛噪音量測，結合稽查勤務加強取締擾人噪音車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局夜間辦理車輛噪音量測，結合稽查勤務加強取締擾人噪音車。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣環保局運用聲音照相科技執法設備，針對噪音熱區機動布建取締。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局運用聲音照相科技執法設備，針對噪音熱區機動布建取締。圖／嘉義縣政府提供

中埔鄉義仁派出所導入噪音警示系統，即時顯示車輛行駛噪音，提醒駕駛降低音量。圖／嘉義縣政府提供
中埔鄉義仁派出所導入噪音警示系統，即時顯示車輛行駛噪音，提醒駕駛降低音量。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣環保局結合警方、監理單位辦理環警監聯合稽查，加強取締高噪音車輛。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局結合警方、監理單位辦理環警監聯合稽查，加強取締高噪音車輛。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 噪音 開罰

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