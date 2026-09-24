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免費義剪也涉賄選？桃園龍潭里長參選人昨遭搜索 複訊後10萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

圖為<a href='/search/tagging/2/剪髮' rel='剪髮' data-rel='/2/129829' class='tag'><strong>剪髮</strong></a>示意圖。圖/ingimage
圖為剪髮示意圖。圖/ingimage

桃園市龍潭區渴望里下屆里長詹姓參選人，遭人檢舉涉嫌於本月初邀集兩名髮型設計師提供免費剪髮服務，意圖尋求選民支持，檢調蒐證後，昨天發動搜索並傳訊11人，檢方晚間複訊後，依違反選罷法諭知詹女10萬元交保候傳，其餘5名被告均請回。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，有情資指出，龍潭區渴望里里長詹姓參選人，為求2026年地方公職人員選舉順利當選，涉嫌於今年9月2日在渴望一路博雅別館社區管理室舉辦免費義剪活動，提供市價約數百元的剪髮服務，以此不正利益尋求選民支持。

桃園地檢署獲報後，檢察長張春暉相當重視，指派檢察官蔡宜芳指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市警局刑事警察大隊及龍潭分局成立專案小組，於2026年9月23日持桃園地方法院搜索票搜索被告住處，並傳訊詹姓被告等6人及相關證人5人到案說明。

根據檢警調發現，活動當天詹婦找來身為髮型設計師的親友及其友人在場服務，這名設計師平時洗剪髮收費至少500元起跳，詹婦事後僅以請吃飯酬謝，並未支付剪髮費用。當天吸引大批里民報名前往理髮，檢調訊後將兩名設計師列為證人，另5名曾前往理髮的民眾則列為被告，訊後均請回，目前專案小組仍持續追查其他曾接受義剪的里民到案說明。

經檢察官訊問後，認定詹婦涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於投票權人交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知具保10萬元。檢察機關強調，公平乾淨的選舉是民主政治的基石，選舉期間如發現有任何形式的賄選、賭盤、假訊息、境外勢力介入等不法情形，均可撥打免費專線0800-024-099踴躍檢舉，期盼全民齊心打擊惡質選風，共同守護國家民主成果。

桃市龍潭區渴望里下屆里長詹姓參選人，因本月初舉辦義剪活動，昨遭檢調搜索，檢方複訊後10萬元交保候傳。記者陳恩惠／攝影
桃市龍潭區渴望里下屆里長詹姓參選人，因本月初舉辦義剪活動，昨遭檢調搜索，檢方複訊後10萬元交保候傳。記者陳恩惠／攝影

賄選 剪髮 里長 桃園市選舉 2026九合一選舉

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