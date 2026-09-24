鹿港里長毆妻致死 恐嚇志工藏監視器 一審判13年 二審今駁回上訴

彰化縣鹿港鎮山崙里長吳順和去年冬至前在社區廚房毆打林姓妻子，並將她推倒致頭部撞擊廟前階梯，林女搶救42天後不治。吳事後謊稱不在場、營造愛妻形象，並恐嚇志工噤聲，所幸監視器錄下完整施暴過程。一審國民法官依殺人罪判處吳13年，二審今天宣判，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，彰化縣鹿港鎮山崙里長吳順和的林姓妻子，去年12月20日冬至前在社區廚房倒下送醫，搶救42天後在大年初二傷重不治。吳事後對外宣稱，當天他外出分送冬至湯圓，接獲廚媽通知妻子昏倒才趕回，企圖製造不在場假象。妻子住院期間，他更發文稱妻子因頭部腫瘤昏倒，並表示十分珍惜、想念這位「好女人」，營造愛妻形象。

據吳妻親友透露，事發後社區廚房監視器不翼而飛，里長並私下恐嚇志工不得對外透露，否則全家不得安寧。所幸監視器主機後來在社區服務車內尋獲，完整錄下施暴經過。

檢警發現，當天清晨林女與里長及2名志工在土地公廟旁社區廚房煮湯圓，近8點里長兩度持鐵盆丟擲林女未中，隨後猛毆其頭部，並抓髮撞擊不鏽鋼台車2下，林女全程未還手。

林女遭毆後步履不穩、欲嘔吐，昏躺於躺椅無法起身，里長逕自離去。10點多返回後，里長不滿妻子仍未起身，將其覆蓋衣物丟地，腳踹林女及躺椅，再用力推倒，致其頭部撞擊廟前階梯，逾20分鐘後才叫救護車。

林女因頭部外傷、顱內出血引發肺炎及呼吸衰竭，於今年1月30日不治。檢方依殺人罪起訴，彰化地院國民法官在今年4月，依殺人罪，判處吳男13年，全案上訴台中高分院，今天審結宣判。

彰化縣鹿港鎮山崙里長吳順和，去年底涉在社區廚房將妻子毆打重傷，經搶救救42天後，仍傷重不治，一審判吳13年徒刑，台中高分院今審結。圖／讀者提供

彰化縣鹿港鎮山崙里長吳順和去年底涉嫌毆妻，導致妻子搶救42天，傷重不治，他事後還在網路貼文製造「愛妻」假象，台中高分院今審結。圖／截自臉書

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