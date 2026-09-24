墾丁國家公園內公然盜採珊瑚 潛水教練PO片籲指認

有潛水教練於23日上午在恆春半島知名潛點合界，在海中目擊一名潛水員竟在光天化日下盜採珊瑚，由於地點就在國家公園境內，公然盜採行徑讓他感到不可思議，立即當場錄影存證。墾丁國家公園管理處表示，後續將由警方根據影像偵辦。

潛水教練痛批，光天化日盜採珊瑚實在太過卑劣，大家共同維護的海洋生態，就是有這種追求近利的惡劣潛水員。他也PO出經AI強化還原過的照片，網袋掛了一大包珊瑚，呼籲大家一起幫忙辨識出相關氣瓶、裝備資訊通報指認。

墾管處表示，獲民眾通報，9月23日上午9時50分，恆春合界14K往南20公尺處、靠北碉堡方向的水域，疑似有潛水人員於水下盜挖珊瑚。接獲通報立即通知警方，並派員前往查緝，但因接獲通報時間距案發時間已經數小時，查不到違法情形。

墾管處檢視民眾提供的影像，初步尚無法判定有明確盜採珊瑚的情形，後續將由警方依影像進行偵辦。若涉及違反特定公告限制（漁業法第44條有關水產資源保育之限制），最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。

墾管處表示，除了加強該區海域巡邏外，也請在地潛水業者及潛水同好若發現有疑似盜採行為，能及時協助拍照、攝影等搜證並即時通報墾管處及保七總隊，公私合作一起遏止不法行為，保護珍貴的海洋生態資源。