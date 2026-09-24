球棒男攻擊台中市府動機曝光...見不到市長失控 情緒不穩暫行安置6月

台中市政府今年5月遭人攻擊，40歲董姓男子情緒不穩闖入1樓聯合服務中心，持球棒大肆揮舞破壞，嚇壞員工、民眾，董自稱遭國家迫害10年，要求見台中市長盧秀燕對方沒回應，他才去砸市府；台中地院根據鑑定發現他妄想、幻覺，裁定他9月29日延長暫行安置6月，可抗告。

檢警調查，董男今年5月28日持球棒砸毀台中市政府聯合服務中心公物案件，檢察官訊問後認定他涉嫌毀損公物、毀損，但有刑法第19條辨識能力降低可能，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要，將他聲請暫行安置。

中院查，董男涉犯妨害公務、毀損等罪嫌，檢察官聲請暫行安置，院方裁定今年5月29日起暫行安置於醫院4月，因即將期滿9月23日再訊問董，聽取其意見。

董男向法院說，他被國家迫害10年，原本要求見市長，但市長沒有回應，今年5月28日才會到台中市府持球棒毀損辦公室。

台中市府員工證稱，董男5月26日反應遭國家監聽、騷擾，又說要請江啟臣選新北市長，他要參選台中市長，覺得董所言非常人所述，27日董又揚言無法見市長要到場滋事，28日就來砸辦公室。

董的母親說，兒子情緒不穩，會稱馬英九和他講話，稱自己要參政，網友支持他等語；另醫院鑑定也發現，董易因幻想有怪異舉動，案發前半年出現大量妄想、幻覺。

法院也發現，董偵查中曾說「他知道川普的女兒會遇害，是因為他報警後川普的女兒才沒來台灣。」法院認為，董缺乏病識感，家人難以有效監督，案發前多次出入台中市府辦公室，考量醫療、社會安全防護需求，裁定他自9月29日起，延長暫行安置6月。