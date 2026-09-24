快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

割頸案求償砲火猛⋯乾哥律師具狀批「法律人之恥」 楊家律師回應了

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

新北市楊姓國中生前年耶誕節被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，楊家父母、姊姊提告郭及教唆的林姓少女求償2177萬餘元，一審判賠938萬餘元。全案上訴至二審，雙方律師上演激烈攻防，郭的委任律師更以書狀痛批對方為「法律人之恥」；楊家律師李惠暄則回應，當事人權益更重要，訴訟中對她的指控或批評，不會放在心上。

本案民事訴訟目前仍在高院審理，原訂今年7月29日宣判，後改於10月中旬再開辯論。據了解，雖楊家父母已向法院陳報收入及經濟狀況，但因家屬請求撫養費賠償，郭的律師認為，仍有必要調查楊家的財產與收入情形，向法院聲請調查相關資料，引爆雙方爭執。

庭訊結束後，郭的律師透過書狀表達不滿，聲明調查對方經濟能力屬法律保障的「防禦權」，也批評楊家律師李惠暄，若當事人不懂法律，身為法律人應該教導，直指李「討好當事人，是法律人之恥」。

對此，李惠暄透過媒體回應，對她來說，當事人才是最重要的，訴訟過程中若有針對她的指控或批評，她不會放在心上。

全案源於2023年12月25日，林女至隔壁班找熟識的女同學聊天，不滿被楊生質疑「妳又不是我們班的」，便甩門離開找上郭姓乾哥幫忙出氣。郭隨後持彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口，導致楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫急救仍不治。

郭與林女事後被裁定收容。調查指出，郭案發前才剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。郭、林女被依殺人罪嫌起訴，一審分別判刑9年、8年，二審改判郭12年、林女11年徒刑。最高法院今年2月駁回上訴定讞。

民事部分，楊的父母、姊姊請求撫養費、精神慰撫金等，楊父求償723萬餘元、楊母662萬餘元、楊姊792萬餘元，共計2177萬餘元。

新北地院認為，郭、林女無視案發地點在國中校園，本不應有任何暴力行為發生，卻仍在眾多年輕學莘面前暴力相向，導致楊身亡，造成被害人家庭破碎，承受永遠無法抹滅的巨大傷痛，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。

圖為新北市割頸案受害者的父母泣訴判決不公。圖／聯合報系資料照
圖為新北市割頸案受害者的父母泣訴判決不公。圖／聯合報系資料照

律師 法律 耶誕節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

喊遭下藥迷昏性侵 LINE對話喊老公、牽手畫面露餡反吃誣告罪

護女恐嚇「請吃大便」家長遭判刑 校方認證無霸凌親友籲停止標籤化

偷拍被害人性影像及應召女照片留自己看 書記官判緩刑4年

辯護不代表認同犯罪 全律會：律師不該因接案類型遭受指責

相關新聞

割頸案求償砲火猛⋯乾哥律師具狀批「法律人之恥」 楊家律師回應了

新北市楊姓國中生前年耶誕節被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，楊家父母、姊姊提告郭及教唆的林姓少女求償2177萬餘元，一審判賠938萬餘元。全案上訴至二審，雙方律師上演激烈攻防，郭的委任律師更以書狀痛批對方為「法律人之恥」；楊家律師李惠暄則回應，當事人權益更重要，訴訟中對她的指控或批評，不會放在心上。

獨／基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千 法官：逾合理抗議範圍

基隆市七堵區名人幼兒園6月爆發多名教保員不當對待多名幼兒的「集體虐童案」，市府已廢止設立許可，負責人、教保相關人員都被移送法辦，市長謝國樑也曾為市府處理不夠周全落淚致歉。但家長在7月初不滿市府第一階段處懲太輕前往幼兒園拉白布條抗議，要求官員下台。謝姓、陳姓家長因丟雞蛋遭警方送辦，法官依違反社維法判罰各3千元。

球棒男攻擊台中市府動機曝光...見不到市長失控 情緒不穩暫行安置6月

台中市政府今年5月遭人攻擊，40歲董姓男子情緒不穩闖入1樓聯合服務中心，持球棒大肆揮舞破壞，嚇壞員工、民眾，董自稱遭國家迫害10年，要求見台中市長盧秀燕對方沒回應，他才去砸市府；台中地院根據鑑定發現他妄想、幻覺，裁定他9月29日延長暫行安置6月，可抗告。

涉嫌拿黑鮪魚鬆行賄 高雄市里長參選人涉買票、2樁腳聲押

高雄市旗山區一名陳姓里長參選人涉嫌以市價約300元的黑鮪魚鬆禮盒贈送選民行賄，檢警調昨天發動搜索，傳喚陳姓參選人及樁腳、選民共14人到案，訊後認定陳姓、葉姓2名樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，陳姓參選人則獲30萬元交保。

妻帶孩子離開新竹回娘家註冊幼兒園 父急阻入學法官不准

新竹陳男與妻子打離婚、親權官司，原本約定每人輪流照顧孩子2周，妻子今年初卻帶孩子返回新北娘家，並完成幼兒園註冊。陳男擔心孩子就此留在北部，聲請法院恢復輪流帶養，新竹地院認為孩子目前生活穩定，無急迫危險，裁定駁回。

聲音也能「照相」！嘉義抓148輛噪音車　累計開罰36.8萬

嘉義縣取締噪音車持續導入科技執法，今年截至目前已透過聲音照相系統取締148輛違規車輛，累計裁罰36萬8100元；另辦理17場環警監聯合稽查，查獲4輛檢測不合格車輛。縣內目前設有4處固定式聲音照相設備，並以移動式設備機動布建噪音熱區，加強取締擾人車輛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。