割頸案求償砲火猛⋯乾哥律師具狀批「法律人之恥」 楊家律師回應了

新北市楊姓國中生前年耶誕節被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，楊家父母、姊姊提告郭及教唆的林姓少女求償2177萬餘元，一審判賠938萬餘元。全案上訴至二審，雙方律師上演激烈攻防，郭的委任律師更以書狀痛批對方為「法律人之恥」；楊家律師李惠暄則回應，當事人權益更重要，訴訟中對她的指控或批評，不會放在心上。

本案民事訴訟目前仍在高院審理，原訂今年7月29日宣判，後改於10月中旬再開辯論。據了解，雖楊家父母已向法院陳報收入及經濟狀況，但因家屬請求撫養費賠償，郭的律師認為，仍有必要調查楊家的財產與收入情形，向法院聲請調查相關資料，引爆雙方爭執。

庭訊結束後，郭的律師透過書狀表達不滿，聲明調查對方經濟能力屬法律保障的「防禦權」，也批評楊家律師李惠暄，若當事人不懂法律，身為法律人應該教導，直指李「討好當事人，是法律人之恥」。

對此，李惠暄透過媒體回應，對她來說，當事人才是最重要的，訴訟過程中若有針對她的指控或批評，她不會放在心上。

全案源於2023年12月25日，林女至隔壁班找熟識的女同學聊天，不滿被楊生質疑「妳又不是我們班的」，便甩門離開找上郭姓乾哥幫忙出氣。郭隨後持彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口，導致楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫急救仍不治。

郭與林女事後被裁定收容。調查指出，郭案發前才剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。郭、林女被依殺人罪嫌起訴，一審分別判刑9年、8年，二審改判郭12年、林女11年徒刑。最高法院今年2月駁回上訴定讞。

民事部分，楊的父母、姊姊請求撫養費、精神慰撫金等，楊父求償723萬餘元、楊母662萬餘元、楊姊792萬餘元，共計2177萬餘元。

新北地院認為，郭、林女無視案發地點在國中校園，本不應有任何暴力行為發生，卻仍在眾多年輕學莘面前暴力相向，導致楊身亡，造成被害人家庭破碎，承受永遠無法抹滅的巨大傷痛，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。