幫忙買賣汽車竟偷拿證件借70萬 車主接催款電話才知情

新竹余男替友人買賣汽車時取得對方身分證及車籍資料，竟未經同意拿資料作擔保，還在借據偽造友人指印，向他人借款70萬元。新竹地院依行使偽造私文書罪判余男5月徒刑，得易科罰金15萬，另沒收未償還的20萬元犯罪所得。

判決書指出，余男原本替陳男買賣自小客車賺取價差，因此持有陳男身分證件及名下車輛的車籍資料。余男之後起意將這些資料拿來借錢，2023年1月18日與吳男前往桃園市蘆竹區張男住處，以陳男身分證影本及車籍資料作為擔保，向張男借款70萬元。

法官調查，余男事前已在「借款契約（借據）」的借款人欄位，偽造陳男指印1枚，藉此表示陳男同意擔任借款人，再將借據交給張男，使張男誤信陳男確實同意借款，最後交付70萬元。

直到2024年3月，陳男突然接到張男電話，被告知還有借款尚未清償，才發現自己的證件、車籍資料遭余男拿去借錢，甚至連借據上的指印都是遭偽造，隨即報警處理。

法官認為，余男為個人私利犯案，侵害陳男及張男財產權益，且直到偵查後期及法院審理時才坦承犯行，至今仍未與張男和解賠償，最終依行使偽造私文書罪判余男5月徒刑，得易科罰金15萬，另沒收未償還的20萬元犯罪所得及偽造的陳男指印1枚。