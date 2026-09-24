快訊

接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

聽新聞
0:00 / 0:00

幫忙買賣汽車竟偷拿證件借70萬 車主接催款電話才知情

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹余男替友人買賣汽車時取得對方身分證及車籍資料，竟未經同意拿資料作擔保，還在借據偽造友人指印，向他人借款70萬元。新竹地院依行使偽造私文書罪判余男5月徒刑，得易科罰金15萬，另沒收未償還的20萬元犯罪所得。

判決書指出，余男原本替陳男買賣自小客車賺取價差，因此持有陳男身分證件及名下車輛的車籍資料。余男之後起意將這些資料拿來借錢，2023年1月18日與吳男前往桃園市蘆竹區張男住處，以陳男身分證影本及車籍資料作為擔保，向張男借款70萬元。

法官調查，余男事前已在「借款契約（借據）」的借款人欄位，偽造陳男指印1枚，藉此表示陳男同意擔任借款人，再將借據交給張男，使張男誤信陳男確實同意借款，最後交付70萬元。

直到2024年3月，陳男突然接到張男電話，被告知還有借款尚未清償，才發現自己的證件、車籍資料遭余男拿去借錢，甚至連借據上的指印都是遭偽造，隨即報警處理。

法官認為，余男為個人私利犯案，侵害陳男及張男財產權益，且直到偵查後期及法院審理時才坦承犯行，至今仍未與張男和解賠償，最終依行使偽造私文書罪判余男5月徒刑，得易科罰金15萬，另沒收未償還的20萬元犯罪所得及偽造的陳男指印1枚。

新竹余男替友人買賣汽車時取得對方身分證及車籍資料，竟未經同意拿資料作擔保，還在借據偽造友人指印，向他人借款70萬元。聯合報系資料照
新竹余男替友人買賣汽車時取得對方身分證及車籍資料，竟未經同意拿資料作擔保，還在借據偽造友人指印，向他人借款70萬元。聯合報系資料照

新竹 車主

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹SOGO吃豬排一頓2萬元！男吃836元霸王餐代價24倍

配息收益是假的！銀行理專挪用客戶申購基金款項還債 侵吞1.8億

喊遭下藥迷昏性侵 LINE對話喊老公、牽手畫面露餡反吃誣告罪

大選前各地傳賄...選中市議員涉賄 遭扣千萬現金 樁腳遭收押

相關新聞

割頸案求償砲火猛⋯乾哥律師具狀批「法律人之恥」 楊家律師回應了

新北市楊姓國中生前年耶誕節被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，楊家父母、姊姊提告郭及教唆的林姓少女求償2177萬餘元，一審判賠938萬餘元。全案上訴至二審，雙方律師上演激烈攻防，郭的委任律師更以書狀痛批對方為「法律人之恥」；楊家律師李惠暄則回應，當事人權益更重要，訴訟中對她的指控或批評，不會放在心上。

獨／基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千 法官：逾合理抗議範圍

基隆市七堵區名人幼兒園6月爆發多名教保員不當對待多名幼兒的「集體虐童案」，市府已廢止設立許可，負責人、教保相關人員都被移送法辦，市長謝國樑也曾為市府處理不夠周全落淚致歉。但家長在7月初不滿市府第一階段處懲太輕前往幼兒園拉白布條抗議，要求官員下台。謝姓、陳姓家長因丟雞蛋遭警方送辦，法官依違反社維法判罰各3千元。

幫忙買賣汽車竟偷拿證件借70萬 車主接催款電話才知情

新竹余男替友人買賣汽車時取得對方身分證及車籍資料，竟未經同意拿資料作擔保，還在借據偽造友人指印，向他人借款70萬元。新竹地院依行使偽造私文書罪判余男5月徒刑，得易科罰金15萬，另沒收未償還的20萬元犯罪所得。

北市刑大前科偵隊長涉貪風暴擴大 北檢再羈押1人

台北市刑大前科偵隊陳冠良收賄風暴擴大。檢警查出，陳冠良收賄逾百萬元，替昔日「師父」吳政祐偷查個資，吳男再將個資賣給男子黃和彥，警方昨天拘提黃男到案，調查發現黃男幕後還有藏鏡人操盤，檢察官複訊後認有串滅證之虞，向法院聲押禁見黃男獲准。

監守自盜…溢領老人千萬元養老金買名牌包 社工羈押

台北市社會局老人福利科前社工督導江羿潔，負責保管監護宣告長者財產，涉嫌「監守自盜」侵占至少五人逾一千二百萬元養老金，北市警信義分局警方在新北市政府外拘提江女，台北地檢署認江女涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，北院昨裁准。

史上首例社工涉嫌侵占弱勢長者金錢 衛福部：有必要將修法

台北市社會局前社工江羿潔涉嫌侵占五位受監護宣告長者一千二百萬存款，第一線社工指出，各地方政府對於受監護宣告長者金錢管理作法不一，導致亂象百出。衛福部社家署署長周道君說，這是史上首例社工涉嫌侵占弱勢長者金錢，如有必要檢討，將著手修正相關制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。