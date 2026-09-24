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獨／基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千 法官：逾合理抗議範圍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區名人幼兒園6月爆發多名教保員不當對待多名幼兒的「集體虐童案」，市府已廢止設立許可，負責人、教保相關人員都被移送法辦，市長謝國樑也曾為市府處理不夠周全落淚致歉。但家長在7月初不滿市府第一階段處懲太輕前往幼兒園拉白布條抗議，要求官員下台。謝姓、陳姓家長因丟雞蛋遭警方送辦，法官依違反社維法判罰各3千元。

基隆市周姓男子6月發現兒子身上有瘀青，觀看幼兒園錄影畫面，質疑園長和有多名教師虐童。市府7月初公布停招1年、罰款40萬元首波懲處方案，但家長認為過輕，指責市府無能，要求官員下台，前往幼兒園拉白布條抗議，並有人丟雞蛋宣洩不滿。

基隆市議員曾怡芳當時第一時間為家長發聲，曾在服務處開記者會說明，指事發後家長的訴求沒有被正視，沒有被回應，彰顯教育處沒有能力處理重大案件。家長觀看監視器影像，發現遭受不當對待幼兒有20多人，家長等於把孩子送入火坑，內心憤怒無可厚非，希望這個案子可以被重視，還給孩子們一個公道。

後續查出多名教保員不當對待多名幼兒，屬「集體虐童案」，市府8月起已廢止設立許可，負責人、教保相關人員都被移送法辦，市長謝國樑也曾為市府處理不夠周全致歉、落淚。教育處長、副處長也都下台負責。

市府依兒童及少年福利與權益保障法規定，啟動司法究責程序，向基隆地檢署提起告訴，並將行政調查蒐集的監視器影像、訪談紀錄及相關事證，完整移送司法機關偵辦。

基隆地院判決書指出，謝男、陳男朝幼兒園丟擲雞蛋，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，依社維法可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。

判決書說，謝、陳兩男坦承有丟雞蛋，但表示是因其子或乾兒子遭幼兒園教保員虐待。法官認為，兩人確有影響幼兒園安寧秩序，幼童所受損害並非無其他法律救濟途徑可向幼兒園及老師請求損害賠償。

法官指出，「雞蛋通常供食用，被移送人2人取來丟擲，已非一般社會大眾正常利用行為，勢必造成環境汙染且難以清理，無益於紛爭解決、損害賠償，僅為發洩內心憤怒之舉。」

法官說，丟雞蛋其客觀上逾越一般社會大眾觀念中所容許的合理方式與範圍，妨害幼兒園安寧秩序，屬「藉端滋擾」行為，考量兩人犯後坦承的態度、違法的動機、目的、手段，判罰3千元。

基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千，法官：逾合理抗議範圍。聯合報系資料照
基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千，法官：逾合理抗議範圍。聯合報系資料照

基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千，法官：逾合理抗議範圍。聯合報系資料照
基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千，法官：逾合理抗議範圍。聯合報系資料照

基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千，法官：逾合理抗議範圍。聯合報系資料照
基隆名人幼兒園虐童案2家長丟雞蛋判罰3千，法官：逾合理抗議範圍。聯合報系資料照

基隆 虐童 幼兒園

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