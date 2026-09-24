北市刑大前科偵隊長涉貪風暴擴大 北檢再羈押1人

台北市刑大前科偵隊陳冠良收賄風暴擴大。檢警查出，陳冠良收賄逾百萬元，替昔日「師父」吳政祐偷查個資，吳男再將個資賣給男子黃和彥，警方昨天拘提黃男到案，調查發現黃男幕後還有藏鏡人操盤，檢察官複訊後認有串滅證之虞，向法院聲押禁見黃男獲准。

檢方8月15日搜索約談陳冠良、吳政祐到案，2人訊後聲押禁見獲准。黃和彥是全案第3名被羈押被告，檢警過濾扣押物分析，研判全案是有組織性蒐集個資，掌握特定不動產所有權人資訊，意圖獲取都更潛在利益。

據調查，吳政祐過去在刑事局服務，與陳冠良有師徒情誼，吳男過去屢偵獲毒品案件，領取不少破案獎金，常大方請客吃飯，因交往複雜，常有不少可靠線索，綽號「神探祐祐」。

吳政祐5年前因出包，退休轉任「房仲」，透過陳冠良找昔日辦案有互信的檢察官，利用夾帶調取門號手法，查詢特定房產所有權人個資，吳男取得個資後，再賣給上手黃和彥，黃男再轉交他人運用。

調查顯示，吳政祐退休後並非轉任正式「房仲」，而是藉房仲之名與特定組織掛鉤，透過陳冠良這條管道，查詢都更建案中相關房產所有權人，由於利益龐大，有不少共犯未浮上檯面。

檢警掌握，陳冠良自今年3月起，利用熟識緝毒檢察官對其高度信任，在案件中夾帶非因公查詢個資達上百筆，每筆資料對價約1萬元，收取逾100萬不法所得。檢方近期提訊陳冠良出庭，溯源掌握黃和彥是吳政祐上游。