史上首例社工涉嫌侵占弱勢長者金錢 衛福部：有必要將修法

台北市社會局前社工江羿潔涉嫌侵占五位受監護宣告長者一千二百萬存款，第一線社工指出，各地方政府對於受監護宣告長者金錢管理作法不一，導致亂象百出。衛福部社家署署長周道君說，這是史上首例社工涉嫌侵占弱勢長者金錢，如有必要檢討，將著手修正相關制度。

台北市長蔣萬安指出，本案是社會局主動發現、主動調查、主動向地檢署告發，﹁想欺騙老人家錢，這非常可惡﹂，北市府絕不包庇。

周道君表示，依現行規定，成年人若受監護宣告，法院多優先指定親屬擔任監護人，如親屬不願擔任或找無合適人選，才會指派地方政府擔任其監護人。日本雖有指定律師等專業人士擔任監護人的作法，然需額外付費，未必適合我國國情，如由公部門管理財務，通常採錢、章、帳三者分別管理作法，以達防弊目的。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸點出問題癥結，指受監護宣告長者若指定由地方政府處理金錢事務，多由社政單位後勤人員擔任承辦人，部分地方政府社政單位將長者印章、存摺分別留存承辦人、監察人處，也有將印章及存摺全數放在單位會計人員手上，如需用錢，由承辦人以公文方式申請，但部分單位疏於管理，直接將印鑑交給主責社工，才給了不肖人士可乘之機。

社工師全聯會發布聲明，認為此案揭露公部門與社會福利體系在執行「受監護宣告長者」財產管理上系統性風險，財務管理權高度集中於單一工作人員時，極易形成死角。

全聯會呼籲衛福部及各縣市社會局立即盤點現行管理流程，建置「財務與服務分流」、「雙重審核」及「定期第三方抽查」等防弊機制，除保護受服務者財產安全，也讓第一線社工免於系統性風險。

周道君說，這是國內首見服務長輩的社工涉嫌利用職務侵占弱勢長者金錢，衛福部將持續與台北市政府溝通，了解案情細節，如發現現行制度必須調整或強化規範，將修訂。

衛福部社工司司長楊雅嵐說，依社會工作師法規定，社工師如因業務相關之故意犯罪，經有罪判決確定，依法可廢止其證書及執業執照，且社工師遭撤照之後，無法再考照；判決確定前，若地方主管機關台北市政府經行政調查，認定當事人有業務重大過失或不正當行為，違反社工師倫理守則，可依社工師法移付懲戒，最重可廢止社工師證書。

台北市社會局表示，事發當下即釐清資訊、蒐證並通報檢調，因案件偵查須保密，待搜索江羿潔住所及訊問後，在不影響檢方偵辦下，昨開考績委員會，處最重記二大過。