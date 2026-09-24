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大選前各地傳賄...選中市議員涉賄 遭扣千萬現金 樁腳遭收押

聯合報／ 記者曾健祐陳敬丰黃羿馨陳恩惠／連線報導

年底選戰逼近，各地「賄聲賄影」。台中地檢署偵辦兩起賄選案，大里霧峰區無黨籍議員參選人鄭伯其十萬元交保，但其樁腳遭收押，並查扣千萬現金、大量燕窩，另有一名里長參選人被收押；新竹縣兩名村長參選人涉以現金買票遭押、桃園有里長行賄遭逮已被起訴。

台中地檢署近日首波查辦市議員送禮賄選案，經搜索先拘提大里霧峰區市議員參選人鄭伯其的楊姓樁腳，在其住處查扣一五二六萬元現金、六十九盒燕窩，接著拘提鄭，經訊問認定違反選罷法投票行賄罪嫌重大，將二人聲押，法院裁定楊收押禁見、鄭十萬元交保，鄭表示會坦然面對司法調查。

中檢第二波則查辦大雅區六寶里長張姓參選人，與吳姓、黃姓競選團隊成員涉八月底招待卅多名里民參加一日遊行程，並無償提供每人價值逾一千兩百的三餐點心，張男並於行程中公開拜票、請託支持。張等三人經檢方複訊後，認為涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大向法院聲押，昨晚法院裁定三人收押禁見。

針對地方傳出疑似賄選案件，台中市長盧秀燕受訪表示，支持乾淨選舉，台灣的民主很可貴，呼籲檢調單位偵辦過程毋枉毋縱，也強調偵辦一定要標準一致，不要因政黨不同，有不同的標準。

另新竹縣峨眉鄉中盛村徐姓、蔡姓村長參選人挑戰現任村長姜瑞蓉、爭取當選，遭控涉嫌於今年八月至九月間，分別交付村內選民一千元至三千元不等現金，作為支持特定參選人的對價。新竹地檢署接獲情資後指揮偵辦，昨搜索二處、傳喚廿八人，查扣賄款三點九萬元。

檢方訊後認徐姓、蔡姓參選人涉案重大，犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造或變造證據及勾串共犯、證人之虞，向新竹地院聲請羈押禁見，二人均經法院裁定羈押禁見。

桃園地檢署也陸續接獲檢舉涉嫌賄選案查辦，平鎮區現任莊姓里長涉嫌「搓湯圓」行賄對手退選，日前已依違反選罷法提起公訴與求刑五年。藍營先前控訴水利處餐會替市長參選人黃世杰助選，還發送雞蛋禮盒涉及賄選，桃園地檢署指出，有告發一定分案，目前偵辦中。

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