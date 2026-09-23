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魏平政稱貢丸湯「1個可以，2個不行」 中檢深夜駁斥：從沒這樣回應

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化縣議長謝典霖及其父親謝新隆涉入賄選遭收押，國民黨彰化縣長參選人魏平政今在廣播節目質疑寒蟬效應，並稱「台中黨部曾詢問台中地檢署，活動吃貢丸可不可以」，中檢回「1個可以，2個不行」，他覺得很離譜；中檢深夜發出新聞稿駁斥，從未就貢丸湯「1個可以，2個不行」做回應。

中檢表示，媒體刊載彰化縣長參選人魏平政接受專訪時表示「台中市黨部曾向中檢詢問，活動吃貢丸湯可不可以，中檢回應一個可以、兩個不行」，並指稱此一說法離譜等語，檢方經查並無此事。

中檢說，他們在反賄選宣導活動中表示，查察賄選依最高檢察署「妨害選舉刑事案件例舉」所示原則及司法實務見解，以所提供財物或不正利益是否足以動搖、影響投票意向，與投票權行使間有無對價關係，作為判斷標準。

中檢指出，選舉造勢活動提供參加民眾適度茶水或簡便餐飲，未逾越社會常情者，並非最高檢列舉的賄選樣態，中檢從未就貢丸湯「一個可以、兩個不行」為回應。

國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）今天上廣播節目，談及彰化縣議長謝典霖涉賄選遭羈押一案，他表示，案件後續影響效應大，讓參選人無所適從。圖／翻攝網路
國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）今天上廣播節目，談及彰化縣議長謝典霖涉賄選遭羈押一案，他表示，案件後續影響效應大，讓參選人無所適從。圖／翻攝網路

魏平政 貢丸 台中 2026九合一選舉 彰化縣選舉 謝典霖

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