預拌混凝土業者勒令停工還偷做…負責人500萬交保 扣押9000萬不法所得

網紅Cheap（本名鄭才暐）發片探討樂天桃猿球隊營運狀況，內容影射雷虎科技淪特定股東的「套利工具」，遭提告求償1億元。台北地院認為，影片中針對雷虎科技董座陳冠如及國票創投的投資、營運數據等，均有公開資訊及報導可證，Cheap已盡合理查證義務，且整體仍屬合理評論，為可受公評之事，難認侵權，一審判他免賠。

2026-09-23 19:53