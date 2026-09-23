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預拌混凝土業者勒令停工還偷做…負責人500萬交保 扣押9000萬不法所得
台北地檢署接獲情資，指茂榮實業公司涉在新北市新店區安康路經營水泥廠，以預拌混凝土之製造加工為業，卻未向主管機關申請取得混凝土拌合程序所需固定汙染源設置及操作許可文件，擅自進行水泥、混凝土粒料及摻料的製造加工程序，且未向主管機關申請貯留廢水許可，逕將廢水貯留回收使用，調查局搜索約談實際負責人劉志泰到案，檢方訊後依違反空汙法諭令500萬交保、登記負責人卓振添50萬交保、均限制出境出海。
檢方調查，茂榮實業經新北市政府環保局去年11月勒令停工，詎料卻不遵行停工命令，繼續於水泥廠內從事預拌混凝土之製造加工業務，對環境造成重大汙染風險。
檢察官23日指揮調查局北機站，會同新北市政府環保局，前往卓振添、劉志泰住所共4處搜索，扣押大型混凝土製造加工設備等機具，確保停工無法繼續運作。
另外，茂榮實業公司2025年11月命令停工至115年6月止，銷售額高達1億2000餘萬元，檢方向法院聲請扣押該公司帳戶內全數款項，約9000餘萬元獲准，澈底斷絕其等繼續非法經營之可能，確保日後犯罪不法所得沒收。
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