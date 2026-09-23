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反賄選軟硬兼施！檢邀警強化查處量能 還到平溪放不賄選才是真會選天燈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

2026九合一地方性選舉11月28日投票，基隆地檢署除與轄區各地警分局召開選舉查察座談會，也攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街，向在地鄉親與遊客傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。

基隆地檢署今天表示，檢察長陳佳秀在9 月17日、22日，率同主任檢察官會同基隆市警察局長林信雄，再次前往四個警分局召開公職人員選舉查察分區座談會。各分局偵查隊長針對轄區選情分析、情資蒐報及反賄具體措施等進行專案報告，檢警就蒐證重點與應變策略展開深入交流，凝聚跨機關查賄共識，全面強化查處量能。

基隆地檢署主任檢察官李堯樺則是率領觀護人室團隊，攜手基隆市榮譽觀護人協進會深入十分老街，宣導反賄選。會場安排財團法人犯罪被害人保護協會基隆分會「馨鼓樂團」，帶來震撼人心演出，不僅展現馨生人堅韌不拔的生命力，更象徵司法機關打擊不法、守護正義的鐵腕決心。

為了打破傳統宣導的硬性刻板印象，基檢和觀護人團隊設計「乾淨每一步 正義我守護」數獨貓互動遊戲，透過遊戲傳授民眾不可不知的檢舉賄選一接（接近觀察）、二保（保存證據）、三打（撥打檢舉專線）、四訴（起訴後先領 1/4 獎金）、五領（判決確定再領剩餘獎金） 五要訣。

宣導團隊也邀請民眾共同在天燈上寫下「不賄選 才是真會選」、「厚賄有期，徒刑等你」，讓滿載乾淨選風與正義信念文字的天燈冉冉升空，吸引遊客參與並合影留念。

陳佳秀呼籲廣大鄉親重視手中的神聖選票，堅定反賄選決心，選賢與能才能共創美好未來。民眾如遇選舉不法情事，請勇於撥打檢舉專線：0800-024-099再按4。檢舉賄選最高可獲得2000萬元獎金，且檢舉人身分絕對嚴格保密。

基隆地檢署攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。圖／基隆地檢署提供
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基隆地檢署攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。圖／基隆地檢署提供
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基隆地檢署攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。圖／基隆地檢署提供
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基隆地檢署攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署攜手榮譽觀護人協進會，深入十分老街傳遞乾淨選舉理念，呼籲全民共同守護得來不易的民主價值。圖／基隆地檢署提供

平溪 天燈 賄選

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