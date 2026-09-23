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Cheap挨告贏了！雷虎遭指淪「套利工具」 求償1億吞敗理由曝

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

網紅Cheap（本名鄭才暐）發片探討樂天桃猿球隊營運狀況，內容影射雷虎科技淪特定股東的「套利工具」，遭提告求償1億元。台北地院認為，影片中針對雷虎科技董座陳冠如及國票創投的投資、營運數據等，均有公開資訊及報導可證，Cheap已盡合理查證義務，且整體仍屬合理評論，為可受公評之事，難認侵權，一審判他免賠。

全案源於今年1月9日，Cheap在YouTube頻道發布「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」影片，內容談論樂天桃猿棒球隊營運狀況，提及樂天網路銀行大股東國票金的經營爭議導致獲利不佳，恐進一步影響球隊的資源分配。

Cheap在影片中先是談到，由耐斯二代、雷虎科技董座陳冠如掌管的「國票創投」，績效慘不忍睹，還稱陳以個人名義投資「雷虎科技」，再讓國票創投28.75元的高價進場接盤，質疑「是不是拿公司的錢，去幫自己的私人投資解套？」

雷虎認為Cheap未經查證，便隨意指涉公司淪為特定股東的「套利工具」，憤而提起民事損害賠償訴訟求償1億元，並要求在聯合報、自由時報、中國時報頭版刊登判決一期，同時公開判決在Cheap粉絲專頁、YouTube頻道頁面。

Cheap辯稱，影片中指陳冠如投資「雷虎科技」是他口誤，後已更正為「雷虎生技」，其餘言論針對樂天集團、國票金經營體質及相關投資個案等，均為公開資訊，屬於可受公評的公共事務。

Cheap也強調，他並未指涉雷虎有任何違法、舞弊、經營不善或財務異常情事，敘述都相當正面、中性；再者，他在發表相關言論前已參閱媒體報導、公司年報、判決書等資料，已盡合理查證義務，沒有侵害雷虎名譽、信用或商譽的情形。

北院認為，有關Cheap提到國票創投董事長（即陳冠如）「考績丁等」，以「慘不忍睹」、「形同破產」等語形容公司經營狀況等言論，相關事實均有新聞報導可佐；另涉及陳投資價格、績效、雷虎生技營運等數據，也都有公開資訊可參考。

北院考量，Cheap發表的言論建立在一定的事實基礎上，並非明知不實仍恣意散布，已盡合理查證義務；口誤部分事後也有更正，難認他是刻意混淆視聽。

北院指出，縱使Cheap措辭尖銳帶有批判色彩，使雷虎感到不快，但整體還是在表達對投資案合理性的評論，屬可受公評之事，不具侵權行為的違法性；又陳冠如作為公開發行公司的經營者，應有較高程度的退讓，一審判Cheap免賠。仍可上訴。

雷虎科技董事長陳冠如。圖／聯合報系資料照
雷虎科技董事長陳冠如。圖／聯合報系資料照

網紅Cheap（中）影射雷虎淪套利工具，遭提告求償1億元。圖／聯合報系資料照片
網紅Cheap（中）影射雷虎淪套利工具，遭提告求償1億元。圖／聯合報系資料照片

Cheap 套利 雷虎科技

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