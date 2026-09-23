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北市刑大前科偵隊長收賄百萬偷查個資 檢方溯源逮上游買家聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市刑大前科偵隊陳冠良收賄逾萬元，替昔日警界「師父」吳政祐偷查個資，吳政祐再將資料賣給有詐欺前科的男子黃和彥，檢警今天拘提黃和彥到案，調查發現黃和彥幕後還有藏鏡人未曝光，檢察官訊後認有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

據調查，吳政祐曾與陳冠良曾在刑事局偵三大隊共識，吳政祐帶領陳冠良辦案、兩人有「師徒情誼」，吳政祐5年前因出包，退休轉任「房仲」，透過陳冠良找昔日辦案有互信的檢察官，利用夾帶調取門號手法，查詢特定房產所有權人個資，吳政祐取得個資後，再賣給上手黃和彥，黃和彥再轉交他人運用。

據調查，吳政祐退休後並非轉任正式「房仲」，而是藉房仲之名與特定組織掛鉤，透過陳冠良這條管道，查詢都更建案中相關房產所有權人，由於利益龐大，涉案人數還有許多未浮上檯面。

陳冠良是警大76期畢業，8年前曾獲頒模範公務員，還破獲大量依托咪酯毒品，一度是「警界明日之星」，陳冠良為避免自己濫查個資露餡，竟騙取長年合作辦案檢察官的信任，藉由他人權限查詢個資，私下再與吳政祐販售個資收賄。

據了解，陳冠良與愛爾麗集團總裁常如山交好，去年因偵辦不肖廠商輸入陸製醫美器材案，獲常如致贈50萬破案獎金，兩人並合影留念。

檢察官近期發現陳冠良調閱與案件無關資料後，要陳冠良到辦公室說明，全案才曝光。檢警掌握，陳冠良自今年3月起，利用熟識緝毒檢察官的高度信任，在案件中夾帶非因公查詢上百筆個資，每筆資料對價約1萬元，收取逾100萬不法報酬。

檢方8月15日搜索約談陳冠良、吳政祐到案，訊後聲押禁見獲准。警方也召開考績會，決議對陳冠良記2大過免職。

台北市刑大前科偵隊長陳冠良（右）涉收賄百萬查個資遭羈押，檢方溯源再逮上游共犯。圖／讀者提供
台北市刑大前科偵隊長陳冠良（右）涉收賄百萬查個資遭羈押，檢方溯源再逮上游共犯。圖／讀者提供

收賄 個資 聲押

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