口誤？影射雷虎「金融操作」挨告 網紅Cheap遭求償1億判免賠

網紅Cheap（本名鄭才暐）今年1月間發布影片探討樂天桃猿球隊營運狀況，內容涉及影射無人機製造商雷虎科技淪為特定股東的「套利工具」，遭雷虎大動作駁斥並提告求償1億元。台北地院今（23）日宣判，一審判雷虎敗訴，Cheap免賠。本件仍可上訴。

全案源於今年1月9日，Cheap在YouTube頻道發布「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」影片，相關內容引發雷虎科技不滿，認為遭惡意影射淪為特定股東的金融操作工具，已嚴重損害公司商譽及股東權益，揚言提告。

雷虎委由律師聲明指出，事發影片全長12分37秒，Cheap在最後50秒左右，刻意混淆「雷虎科技」與「雷虎生技」2家不同公司及所發行的不同股票，錯誤建構所謂「先以陳冠如（雷虎科技董事長）個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」的不法想像。

雷虎痛批，Cheap經營YouTube頻道7年，具高度影響力，應深知查明真相、確認內容是否屬實，是他身為媒體人應盡義務，尤其在面對陌生的金融領域時，更該加強深入查證，沒想到卻為了賺取贊助費，疑似配合有心人士共謀打擊公司的名譽及股價。

雷虎說明，即便Cheap後來改口辯稱「口誤」，解釋說陳冠如購買的是雷虎生技股票，而非雷虎科技。然而，陳是以雷虎科技法人代表人身分擔任雷虎生技董事長，事實上根本沒有以個人名義投資雷虎生技，如此刻意一錯再錯，更顯示他傳遞假訊息的動機明確。

Cheap則回應，本案影片著重於解析樂天桃猿棒球隊的球隊資源、資金缺乏的可能原因，雖有提到國票金控、耐斯集團、雷虎生技等公司或集團，但重點仍是聚焦樂天網路銀行的大股東國票金的經營爭議導致獲利不佳，恐進一步影響球隊的資源分配。

Cheap表示，影片討論的事實基礎是依據雷虎生技的公開經營數據與媒體報導，均經過合理查證。針對雷虎提告，他也強調必定積極應訴，將相關查證資料逐一提交給司法機關，捍衛言論自由及自身清白。