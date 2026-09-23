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三峽區里長涉搓圓仔湯 行賄對手退選遭羈押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

年底選底將至，又出現「搓圓仔湯」案，新北市三峽區八張里長謝麗玲涉嫌為求連任，涉嫌行賄、勸對手劉素君放棄競選，新北地檢署昨指揮新北市調查處兵分5路搜索、約談謝等5人，及通知3名證人到案，檢方複訊後聲押謝麗玲，新北地方法院裁定聲押禁見。

桃園地檢署本月14日起訴九合一選舉的全國首宗選舉搓圓仔湯案，莊男為現任里長，為求順利連，以40萬元涉嫌行賄藍姓男子放棄競選，2人約見面時，莊拿出錢時被藍男拒絕後落網：桃檢濫用現職優勢想藉金錢排除競爭，依違反選罷法起訴，求刑5年。

新北地檢署追查，三峽區八張里長謝麗玲同樣涉嫌「搓圓仔湯」，但相關行賄金額查證中，檢察官林原陞9月22日指揮新北市調查處，搜索謝、劉等5名被告居所，約談5名被告、3名證人到案查證。

經檢察官訊問後，謝麗玲涉嫌對具有候選人資格者行求賄賂，約其放棄競選，涉犯公職人員選舉罷免法第97條第1項之罪，犯罪嫌疑大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。其他涉案人士，檢方命20萬元至40萬元不等金額交保，或命限制住居。

新北檢呼籲，任何妨害選舉之不法行為，不分黨派、團體及政治立場，一律依法嚴查速辦，絕無例外，呼籲候選人及相關人士切勿心存僥倖，以身試法。民眾如發現妨害選舉情1事，亦可透過本署官網上之QR Code或撥打檢舉專線電話0800-024-099（撥通後再按4）提出檢舉。

新北地檢署。聯合報系資料照
新北地檢署。聯合報系資料照

2026九合一選舉 新北市選舉 三峽 里長 賄選

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