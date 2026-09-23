高雄永安區農地遭堆萬噸廢木 夫妻涉案遭橋檢起訴

高雄永安區農地遭堆萬噸廢木材。橋檢查出姜姓夫妻涉租土地，以每車次新台幣5000至6000元不等金額，提供他人堆置廢木材並以機具粉碎後轉賣，偵結依違反廢清法起訴2人。

國民黨高雄市議員許采蓁今天質詢指出，永安區農地遭大量堆置廢木材，對此，高雄市政府環保局回應，去年底展開調查，發現姜姓夫妻承租該處農地後非法收受廢木材，堆置數量約1.39萬噸，依違反廢棄物清理法裁處72萬元罰鍰，並於2月移送法辦。此案於6月由橋頭地檢署偵查終結。

依橋頭地檢署起訴書，姜姓男子及熊姓女子為夫妻關係，涉嫌於民國113年9月至今年4月，承租高雄市永安區保興段土地，以每車次收取5000元至6000元不等處理費用，提供他人載運混有廢木的廢棄物至該處土地，並駕駛粉碎機具粉碎後，再賣給其他業者。

全案由高雄環保局於113年12月至現場稽查，並於今年1月深度稽查時，發現現場堆置大量廢木材，後續由警方於4月執行搜索，姜姓夫妻檔於檢警偵辦期間坦承犯行，檢方並依稽查調查報告、監視器影像等事證，認定2人涉犯非法處理廢棄物罪嫌，偵結依法提起公訴，至於其他涉案業者則另案偵辦中。