前社工涉盜領監護長者千萬 北市府開考紀會最重記2大過、廢社工執照

台北市社會局前社工督導江羿潔，涉嫌侵佔受監護宣告長輩財產，遭羈押禁見。社會局今表示已舉行考紀會，將追溯處最重記二大過，並依「社會工作師法」第17條之1規定移付懲戒，最重將廢止社工證書，會持續配合司法機關調查。

社會局前社工督導江羿潔，被控利用保管受監護宣告老人存摺、印章機會，利用幫忙繳交安養院費機會，溢領1200萬挪為已用，約有5名長者受害。社會局表示，事發當下立即釐清資訊、蒐證並通報檢調，期間因案件偵查仍須保密，以及配合檢調偵辦進度，待檢調指揮搜索該員住所以及訊問後，在不影響檢調偵辦下，於今舉行考績委員會。

社會局說，考量該案已嚴重傷害市政府及社會局機關形象，同時怠忽職守、破壞紀律，有具體事證，足認已達重大違失標準，故依照「臺北市政府社會局約聘（僱）人員考核作業規定」第7點 ，以及「公務人員考績法」第12條 ，針對該員追溯處最重一次記二大過。

除依相關規定移請考績會審議懲處外，社會局亦將依「社會工作師法」第17條之1規定移付懲戒，情節重大者，最重得廢止其社會工作師證書。社會局將持續配合司法機關調查，並依法究責、嚴正處理，絕不寬貸。