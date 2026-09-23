汐止A銀樓搶項鍊B銀樓銷贓得手16萬餘元 男遭依搶奪罪判刑8月

詹姓男子去年在新北市汐止某銀樓假藉購買金飾搶走價值23萬元的金項鍊，逃至同區另家銀樓變賣獲取16萬4050元，得手後分別交付3萬3000元、5000元給同居人及友人，當天落網；案經起訴，士林地院今審結，依搶奪罪判詹徒刑8月，沒收犯罪所得。

法院表示，詹2025年8月2日下午3時許前往汐止某銀樓，假裝要購買金飾，趁葉姓店員取出價值23萬元的金項鍊時，徒手搶奪金項鍊並奪門逃出，攔停計程車逃往同區另家銀樓，變賣項鍊獲得16萬4050元，分別交付3萬3000元給林姓同居人、交付5000元給陳姓友人；由於葉姓店員案發後馬上報警求助，詹當日傍晚5時許旋即落網。

詹始終坦承犯行，士林地檢署檢察官偵結依搶奪罪起訴。士林地院經過審理，認為詹涉犯搶奪罪明確，犯後坦承犯行但未與告訴人達成和解，考量其智識程度及經濟狀況等，今審結依搶奪罪判詹徒刑8月，沒收犯罪所得。