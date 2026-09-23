北市刑大前科偵隊長收賄逾百萬查個資 檢警拘提上游共犯到案

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊前隊長陳冠良涉嫌貪汙收賄逾100萬元，替昔日警界的師父吳政祐查詢民眾個資，專案小組循線查到吳疑將部分個資提供給上游男子黃和彥，今拘提黃到案、移送複訊。

檢方循線查獲，陳涉嫌濫查民眾個資，提供上百筆個資給吳政祐，吳又涉嫌將部分個資提供給上游男子黃和彥，懷疑黃也是貪污行賄共犯，今拘提到案，移送北檢複訊。

吳政祐曾任刑事警察局副隊長，與陳冠良曾任職於刑事局偵三大隊，吳帶領辦案、傳授刑事偵查經驗，多年來維持「師徒」情誼，5年前吳提早退休轉任房仲，疑似委託陳查詢特定房產所有權人個資，陳涉嫌利用案件夾帶查詢民眾個資，並收取報酬。

陳冠良是警大76期畢業，8年前曾獲頒模範公務員，是「警界明日之星」，曾在刑事局偵破多起安毒走私與重大刑案，涉嫌接受昔日警界的師父、現任房仲吳政祐請託，幫忙查詢民眾個資，找到都更案中相關房產所有權人。

北檢檢察官近日發現陳冠良調閱與案件無關的資料，陳因而向市刑大報告此事，全案曝光。檢警掌握，今年3月起，陳冠良利用熟識緝的北檢毒組林姓女檢察官信任，透過檢方以辦案為由發函調閱，在案件中夾帶非因公查詢的上百筆個資，每筆資料對價約1萬元，收取逾100萬元不法報酬。

台北地檢署8月15日依貪汙、刑法洩密罪及違反個資法等罪搜索約談陳、吳2人，複訊後聲押，法院裁定自8月16日起羈押禁見2月。北市刑大召開考績會，決議予以一次記2大過，陳報警察局逕予免職，斷然淘汰。