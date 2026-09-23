選舉倒數66天 連江地檢啟動選舉聯防：賄選、幽靈人口一個都不放過

距離115年地方公職人員選舉投票日僅約66天，連江地檢署昨日在馬祖民俗文物館召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，法務部常務次長馮成、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥等中央檢察及司法機關高層到場督導，要求全面防堵賄選、幽靈人口、選舉暴力、賭盤、假訊息及境外勢力介選。

座談會由連江地檢署檢察長劉俊杰主持，連江縣警察局、馬祖調查站、縣府政風處、移民署、海巡、憲兵及馬祖防衛指揮部等單位與會，針對縣長、議員、鄉長、鄉民代表及村長等5類選舉，在候選人完成登記後的最新選情及查察工作進行盤點。

其中，幽靈人口及虛偽遷徙戶籍被列為查察重點。馮成表示，面對馬祖特殊的人際網絡與查賄困境，應思考從哪些族群、選舉熱區切入蒐集情資，提高查察敏感度；對於虛偽遷徙戶籍案件，也不能只停留在個案查處，應進一步追查背後是否存在仲介、操縱等情形，從源頭釐清是否涉及有組織性的選舉操作。

馮成也要求，隨著投票日逼近，查察賄選工作必須更加積極，實際查緝賄選案件本身就是最直接的反賄選宣導。不過，偵辦選舉案件仍須兼顧偵查不公開、縝密蒐證及法定程序，在證據明確下依法究辦。

徐錫祥則指出，馬祖存在所謂「五同」現象，人際關係緊密，也使檢舉及情資取得相對不易，因此可嘗試從不同族群建立布線，同時善用檢舉獎金制度，鼓勵民眾提供情資。

針對戶籍異動，徐錫祥要求，對於清查期間將戶籍遷入馬祖者，應審慎過濾並進一步比對相關資料，釐清是否涉及虛偽遷徙；若遇到選舉假訊息案件，則應快速查證、及時處理，避免錯假訊息被大量散布或利用，影響選舉公平。

此外，台灣高等檢察署檢察長張斗輝指出，馬祖選舉具有特殊的「離島效應」，由於不少馬祖移居人口集中於桃園、新北、台北等地，相關檢、警、調機關應保持密切聯繫，建立跨區域合作及聯防機制，並提升情資蒐報與「布雷」效能。

福建高等檢察署金門檢察分署代理檢察長姜貴昌則表示，連江具有特殊人口結構及緊密人際關係，後續應持續加強幽靈人口清查，並針對特定族群強化情資蒐報及反賄選宣導。

劉俊杰表示，連江地檢署將依中央指導，強化賄選、幽靈人口及暴力查察，並防堵選舉賭盤、深偽及假訊息、境外勢力介選等風險。檢方呼籲民眾共同守護乾淨選舉，發現賄選等違法情事可勇於檢舉，最高可領新台幣2000萬元獎金，且檢舉人身分依法保密。

連江地檢署昨召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，法務部常務次長馮成（右四）、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥（右五）等中央檢察及司法機關高層到場督導。圖／連江地檢署提供

距離115年地方公職人員選舉投票日僅約66天，連江地檢署昨召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，法務部常務次長馮成（右二）、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥（左二）等中央檢察及司法機關高層到場督導，要求全面防堵賄選、幽靈人口。圖／連江地檢署提供