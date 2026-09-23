侵占監護宣告老人財產1200萬買愛馬仕香奈兒 女社工羈押禁見

台北市社會局老人福利科前女社工督導江羿潔，利用管理監護宣告老者財產的機會，侵占至少5人1200萬元養老金，錢疑似拿去購買愛馬仕、香奈兒、LV名牌包奢侈品，警方昨搜索拘提江女到案，檢察官認江女犯貪汙治罪條例嫌疑重大聲請羈押禁見，台北地院審查，今裁定江女羈押禁見。

檢警查出，江羿潔於2024年間至2026年6月底在台北市社會局服務，主要負責文山區被法院監護宣告長者的財產管理與機構安置業務，社會局是法定唯一能介入保護的長者的政府機構，長者的金融存摺與印章規定由社會局保管。

檢警查出，江女利用保管受害長者的存摺與印章的機會，從2025年5月至2026年6月開始以少報多將長者的私產扣留並私吞己用。

江女2026年6月轉往新北市政府工作，台北市社會局清點發現帳戶款項異常短缺，察覺江女侵占至少5人、共1200多萬元款項，向台北市警信義分局報案，警方報請台北地檢署指揮偵辦。

台北地檢署檢察官鄭雅方昨天指揮警方前往江女住處搜索，查扣愛瑪仕、香奈兒、LV等名牌包及精品，也拘提江女到案，依貪污治罪條例第6條第1項第3款「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物罪」偵辦江女，並聲請羈押禁見。

台北市府前社工督導江羿潔（中）。記者張宏業 /攝影