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酒駕撞死運將判10年...歌手邱軍出庭「再給我機會」 願給付家屬150萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

歌手邱軍前年在餐酒館飲酒後開車撞死李姓運將，未報案叫救護車，也未下車查看，反而闖紅燈加速駛離現場，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事逃逸致死等罪判刑10年，案經上訴，台灣高等法院今開庭，邱軍向法官表示「希望再給我機會」，律師也指出已籌措到150萬現金，願當庭給付給李的家屬。

邱軍2024年12月27日凌晨0時許起至4時，在基隆市仁愛區「BZ CORNER」餐酒館內飲用生啤酒及小米酒後，駕車上路欲前往女友位於七堵的住處休息。未料，邱軍行經信一路時，撞擊在路邊候客的李姓、陳姓運將。

李則因頭部受創嚴重，經醫院緊急手術，仍因腦損傷併發支氣管膿瘍及肺炎身亡；陳則是肩膀、小腿、膝部擦挫傷。目睹車禍過程的民眾追上邱軍駕駛的汽車，並敲擊車窗大聲呼喊「你撞到人了」，邱軍因擔心酒駕一事敗露，未報警叫救護車、也未下車查看、或留在現場，逕自駕車闖紅燈離開。

一審基隆地方法院國民法官庭考量邱軍曾經酒駕獲緩起訴處分，卻未記取教訓再度酒駕造成傷亡，且為顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車逃逸，還將肇事車輛送廠維修、企圖滅證，判刑10年。

檢方和邱軍皆針對量刑上訴，高院今開庭，邱軍坦承犯行，並表示希望法院從輕量刑，「再給我機會」，他也表示現在在當木地板學徒。檢方上訴認為，一審判決邱軍理由矛盾，且邱軍和死者家屬談到350萬元賠償金，是否有辦法履行，一審未實質調查。

律師替邱軍辯護指出，李的家屬提出700萬的金額，而邱軍起初提出願給付300萬元，之後提高為350萬元，但賠償金是邱軍四處籌措而來，且他與經紀公司是於案發當年簽約，邱也尚未因演藝事業而累積財富，雙方金額落差太大，才未成立調解。

律師說，因家屬已提出刑事附帶民事訴訟，期盼在刑事二審雖程序尚未和解，但能有機會與家屬接觸，或當庭給付籌措到的現金。另邱2018年緩起訴已經確定，6年後的行為應該不能算有前科。

法官問及已經籌措到的金額多少？邱軍原先回答300萬元，但律師緊接著表示，因邱軍在台北，所以款項是他和位在屏東的邱軍母親去處理，目前已有150萬元現金可直接支付，若再給一點時間，金額可以再增加，因邱軍姑姑原先答應借款150萬元，但自己近期也有難處，無法借款，不過邱軍父母仍在想辦法。

法官表示會在聯繫告訴代理人及家屬，並定10月21日上午9點45分行審理程序。

歌手邱軍前年酒駕撞死李姓運將肇事逃逸，一審判刑10年，台灣高等法院今開庭，邱軍表示「希望再給我機會」。記者林孟潔／攝影
歌手邱軍前年酒駕撞死李姓運將肇事逃逸，一審判刑10年，台灣高等法院今開庭，邱軍表示「希望再給我機會」。記者林孟潔／攝影

歌手邱軍前年酒駕撞死李姓運將肇事逃逸，一審判刑10年，台灣高等法院今開庭，邱軍表示「希望再給我機會」。記者林孟潔／攝影
歌手邱軍前年酒駕撞死李姓運將肇事逃逸，一審判刑10年，台灣高等法院今開庭，邱軍表示「希望再給我機會」。記者林孟潔／攝影

酒駕 邱軍 歌手

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