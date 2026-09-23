王大陸付360萬閃兵不成控遭詐 新北檢認主嫌無詐欺犯意不起訴

藝人王大陸花360萬元找上陳志明協助逃兵，但陳志明收錢後卻失聯，遂提告詐欺。檢方調查陳志明是因他案入監才未履行，且費用是雙方磋商後達合議，認陳志明無詐欺犯意不起訴。

王大陸指控，他經友人介紹認識陳志明，兩人自113年9月起以微信聯繫，陳志明自稱人脈很廣，可協助處理瑣碎事情。雙方9月30日約在台北市仁愛路見面，王大陸當面交付現金新台幣300萬元，同年12月再匯款60萬元到陳志明胞兄的戶頭。但匯款後陳志明隨即失聯，王大陸認為遭詐騙，向台北市警察局刑事警察大隊報案。

陳志明堅決否認犯行，稱已協助多名役男成功辦理體位變更及免役，並非詐騙，只是因他案入監導致暫時無法與王大陸聯繫。

新北地檢署調查，陳志明之前因涉犯妨害性自主案件遭通緝，114年1月被緝獲入監。檢方檢視雙方對話紀錄，兩人曾針對費用等細節多次磋商，陳志明表示「你們圈內人的價格不能跟一般人比較」、「藝人我處理得多，隨便問都能問到我，沒人沒過」、「我敢接，你配合我就沒問題，如我的問題就全退」等語，王大陸將證件交給陳志明處理，後續也聽從陳志明安排到台北榮總看診。

檢方指出，陳志明自99年起就長期協助役男逃兵，之前有多案被檢方偵辦起訴，足見陳志明確實具備地下代辦實力，並非虛構事實、空言詐財的詐騙集團。雖然王大陸給付費用較一般行情高，但因其本身為知名人物，且有面臨入伍的時間壓力，雙方經自由磋商後，就高隱蔽性、高風險及特殊管道代辦市價達合議。

檢方認為，陳志明一再強調若因自身問題無法完成將全額退款，並實際派人協助拿取證件、安排醫院就診等，足證雙方有實質勞務與金錢給付的對價關係，若非陳志明被逮捕，客觀上應能依約協助王大陸逃兵，該案屬民事債務不履行範疇，陳志明主觀上並無詐欺犯意，因此檢方予以不起訴處分。