快訊

亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領軍男團摘銅喊話再創歷史

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

王大陸付360萬閃兵不成控遭詐 新北檢認主嫌無詐欺犯意不起訴

中央社／ 新北23日電

藝人王大陸花360萬元找上陳志明協助逃兵，但陳志明收錢後卻失聯，遂提告詐欺。檢方調查陳志明是因他案入監才未履行，且費用是雙方磋商後達合議，認陳志明無詐欺犯意不起訴。

王大陸指控，他經友人介紹認識陳志明，兩人自113年9月起以微信聯繫，陳志明自稱人脈很廣，可協助處理瑣碎事情。雙方9月30日約在台北市仁愛路見面，王大陸當面交付現金新台幣300萬元，同年12月再匯款60萬元到陳志明胞兄的戶頭。但匯款後陳志明隨即失聯，王大陸認為遭詐騙，向台北市警察局刑事警察大隊報案。

陳志明堅決否認犯行，稱已協助多名役男成功辦理體位變更及免役，並非詐騙，只是因他案入監導致暫時無法與王大陸聯繫。

新北地檢署調查，陳志明之前因涉犯妨害性自主案件遭通緝，114年1月被緝獲入監。檢方檢視雙方對話紀錄，兩人曾針對費用等細節多次磋商，陳志明表示「你們圈內人的價格不能跟一般人比較」、「藝人我處理得多，隨便問都能問到我，沒人沒過」、「我敢接，你配合我就沒問題，如我的問題就全退」等語，王大陸將證件交給陳志明處理，後續也聽從陳志明安排到台北榮總看診。

檢方指出，陳志明自99年起就長期協助役男逃兵，之前有多案被檢方偵辦起訴，足見陳志明確實具備地下代辦實力，並非虛構事實、空言詐財的詐騙集團。雖然王大陸給付費用較一般行情高，但因其本身為知名人物，且有面臨入伍的時間壓力，雙方經自由磋商後，就高隱蔽性、高風險及特殊管道代辦市價達合議。

檢方認為，陳志明一再強調若因自身問題無法完成將全額退款，並實際派人協助拿取證件、安排醫院就診等，足證雙方有實質勞務與金錢給付的對價關係，若非陳志明被逮捕，客觀上應能依約協助王大陸逃兵，該案屬民事債務不履行範疇，陳志明主觀上並無詐欺犯意，因此檢方予以不起訴處分。

藝人王大陸。聯合報資料照
藝人王大陸。聯合報資料照

閃兵 王大陸 詐欺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／租車行供車給詐團...裝傻誤導檢警 南檢請求重判負責人10年

小黃司機羈押庭嗆「司法不是選擇題」 法官：司法不可能百分百完美

影／國稅局高官貪汙弊案 1公務員、3會計師捲入... 交保金已高達6320萬元

台中員工猝死…意外揭發公司大黑幕 9個月境外猛洗錢高達201億

相關新聞

新竹SOGO吃豬排一頓2萬元！男吃836元霸王餐代價24倍

新竹李男明知沒錢付餐費，仍到遠東SOGO新竹店內餐廳點豬排套餐、可爾必思、茶碗蒸及冰淇淋，吃完836元餐點後直接離開，被店員攔下報警。新竹地院依詐欺取財罪判罰金2萬元，得易服勞役20日，另沒收犯罪所得。

台中員工猝死…意外揭發公司大黑幕 9個月境外猛洗錢高達201億

台中慧鑫、序禾公司表面從事行銷客服，實則經營境外洗錢，台中地檢署今年初因相驗該公司員工猝死案，從死者手機對話追查出公司利用NOW PAY、X PAY平台，短短9個多月洗錢高達201億元，公司獲利3億多元，依洗錢等罪嫌起訴張姓負責人、員工共30人。

前社工涉盜領監護長者千萬 北市府開考紀會最重記2大過、廢社工執照

台北市社會局前社工督導江羿潔，涉嫌侵佔受監護宣告長輩財產，遭羈押禁見。社會局今表示已舉行考紀會，將追溯處最重記二大過，並依「社會工作師法」第17條之1規定移付懲戒，最重將廢止社工證書，會持續配合司法機關調查。

汐止A銀樓搶項鍊B銀樓銷贓得手16萬餘元 男遭依搶奪罪判刑8月

詹姓男子去年在新北市汐止某銀樓假藉購買金飾搶走價值23萬元的金項鍊，逃至同區另家銀樓變賣獲取16萬4050元，得手後分別交付3萬3000元、5000元給同居人及友人，當天落網；案經起訴，士林地院今審結，依搶奪罪判詹徒刑8月，沒收犯罪所得。

北市刑大前科偵隊長收賄逾百萬查個資 檢警拘提上游共犯到案

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊前隊長陳冠良涉嫌貪汙收賄逾100萬元，替昔日警界的師父吳政祐查詢民眾個資，專案小組循線查到吳疑將部分個資提供給上游男子黃和彥，今拘提黃到案、移送複訊。

選舉倒數66天 連江地檢啟動選舉聯防：賄選、幽靈人口一個都不放過

距離115年地方公職人員選舉投票日僅約66天，連江地檢署昨日在馬祖民俗文物館召開「115年地方公職人員選舉查察分區座談會」，法務部常務次長馮成、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥等中央檢察及司法機關高層到場督導，要求全面防堵賄選、幽靈人口、選舉暴力、賭盤、假訊息及境外勢力介選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。