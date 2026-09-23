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連教誨師也敢打 台南監獄受刑人闖辦公室施暴被判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南監獄蔡姓受刑人因細故對教誨師不滿，今年6月30日9時35分許擅闖入辦公室內，並徒手毆打正在執行職務的教誨師的頭部及身體數下，致左肩部挫傷、顏面鈍挫傷等，經台南監獄函送偵辦，蔡坦承犯行，台南地院認他犯妨害公務執行罪處拘役30日。

蔡於偵查中坦承不諱，並有受刑人懲罰報告表、收容人訪談紀錄、陳述書、監視器影像截圖及醫院診斷證明書、傷勢照片，以及教誨師務報告等資料佐證。檢方認他自白與事實相符，所為涉犯強暴妨害公務罪嫌。

台南地院審酌，蔡明知教誨師在辦公室內依法執行職務，卻貿然闖入並以徒手毆打方式攻擊，損及公務員執行職務尊嚴，且對其職務執行妨礙不輕，足見蔡自我控制能力非佳，法治觀念淡薄，應予非難。

同時，考量他犯後坦承犯行，及其犯罪動機、目的、犯罪情節、公務員所受損害等一切情狀，法官認蔡犯妨害公務執行罪處拘役30日，可易科罰金，可上訴。

台南地院指出，蔡男明知教誨師在辦公室內依法執行職務，卻貿然闖入並以徒手毆打方式攻擊，損及公務員執行職務尊嚴，且對其職務執行妨礙不輕，認他犯妨害公務執行罪處拘役30日。圖／取自台南監獄臉書
台南地院指出，蔡男明知教誨師在辦公室內依法執行職務，卻貿然闖入並以徒手毆打方式攻擊，損及公務員執行職務尊嚴，且對其職務執行妨礙不輕，認他犯妨害公務執行罪處拘役30日。圖／取自台南監獄臉書

台南 受刑人 監獄

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