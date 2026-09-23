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辯護不代表認同犯罪 全律會：律師不該因接案類型遭受指責

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳擔任律師時曾幫性侵、詐騙或貪汙犯辯護，遭國民黨質疑是「假公益」。對此，全國律師聯合會聲明強調，無論是任何政黨、候選人或公職人員，都不應將律師依法辯護的執業經歷作為選舉攻防工具，更不應以此誤導社會大眾、模糊選舉應有的政策辯論焦點。

全律會指出，律師依法為當事人辯護，目的在於確保國家在剝奪人民自由或財產前，每一道程序都經得起嚴格檢驗，這也是憲法正當法律程序保障的核心。律師致力於確保正當法律程序、為當事人權益努力，並不代表認同犯罪，而是為了司法審判的正當性。

全律會也認為，律師不應因履行辯護職責，被等同於當事人的行為或立場。除非律師在執行業務的過程中，有違反律師倫理規範情事，否則社會各界不應因律師承接的案件類型，而對律師人格與道德做出高低評價，甚至無端指責。

全律會強調，各政黨與候選人不應以扭曲辯護制度、貶抑律師專業作為選舉動員或打擊對手的手段；選舉的競爭，應立基於政見與治理能力的比較，而非對司法制度的攻擊，期盼選舉回歸公共政策的理性探討，讓律師能繼續無懼地站在人民身邊，恪盡職責。

全律會表示，台灣的民主法治立基於大眾願意包容，並理解那些表面上或許不討喜、卻對保障基本人權不可或缺的制度。選舉的檢驗與攻防固然是民主常態，但一個社會如何對待辯護制度，正是檢驗法治是否成熟的試金石。

全律會呼籲社會大眾與各界公眾人物，共同守護台灣得來不易的司法體系，讓法治的重量，不因一時的政治聲量傾斜。

全律會呼籲，任何政黨、候選人或公職人員，都不應將律師依法辯護的執業經歷作為選舉攻防工具。示意圖／Ingimage
全律會呼籲，任何政黨、候選人或公職人員，都不應將律師依法辯護的執業經歷作為選舉攻防工具。示意圖／Ingimage

律師 林國漳 辯論 犯罪

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