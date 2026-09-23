聽新聞
0:00 / 0:00
新竹SOGO吃豬排一頓2萬元！男吃836元霸王餐代價24倍
新竹李男明知沒錢付餐費，仍到遠東SOGO新竹店內餐廳點豬排套餐、可爾必思、茶碗蒸及冰淇淋，吃完836元餐點後直接離開，被店員攔下報警。新竹地院依詐欺取財罪判罰金2萬元，得易服勞役20日，另沒收犯罪所得。
判決書指出，李男明知自己沒有資力支付餐費，仍基於詐欺取財犯意，今年6月4日上午11時40分許，到新竹市遠東SOGO新竹店3樓日式豬排餐廳用餐。
李男當時點了里肌套餐1份、可爾必思2杯、小茶碗蒸1份及芒果冰淇淋1份，餐費合計836元。李男將餐點全部吃完後，未結帳便直接離開餐廳，店員發現後將他攔下並報警，警方到場處理後，全案依詐欺罪嫌送辦。
李男在警詢及檢方偵查時均坦承犯行。法官認為，李男正值壯年，卻未以正當方式取得財物，反而以無力付款仍點餐的方式詐取餐點，欠缺尊重他人財產權的觀念。考量他犯後坦承犯行，但至今未賠償店家損失，依詐欺取財罪判罰2萬元，得易服勞役20日。
法院另指出，李男吃下的里肌套餐、2杯可爾必思、小茶碗蒸及芒果冰淇淋均屬犯罪所得，雖已無法扣案，仍依法宣告沒收；如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收，將追徵其價額。全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。