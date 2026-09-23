新竹SOGO吃豬排一頓2萬元！男吃836元霸王餐代價24倍

新竹李男明知沒錢付餐費，仍到遠東SOGO新竹店內餐廳點豬排套餐、可爾必思、茶碗蒸及冰淇淋，吃完836元餐點後直接離開，被店員攔下報警。新竹地院依詐欺取財罪判罰金2萬元，得易服勞役20日，另沒收犯罪所得。

判決書指出，李男明知自己沒有資力支付餐費，仍基於詐欺取財犯意，今年6月4日上午11時40分許，到新竹市遠東SOGO新竹店3樓日式豬排餐廳用餐。

李男當時點了里肌套餐1份、可爾必思2杯、小茶碗蒸1份及芒果冰淇淋1份，餐費合計836元。李男將餐點全部吃完後，未結帳便直接離開餐廳，店員發現後將他攔下並報警，警方到場處理後，全案依詐欺罪嫌送辦。

李男在警詢及檢方偵查時均坦承犯行。法官認為，李男正值壯年，卻未以正當方式取得財物，反而以無力付款仍點餐的方式詐取餐點，欠缺尊重他人財產權的觀念。考量他犯後坦承犯行，但至今未賠償店家損失，依詐欺取財罪判罰2萬元，得易服勞役20日。

法院另指出，李男吃下的里肌套餐、2杯可爾必思、小茶碗蒸及芒果冰淇淋均屬犯罪所得，雖已無法扣案，仍依法宣告沒收；如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收，將追徵其價額。全案仍可上訴。