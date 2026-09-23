印股票換鈔票求刑20年 銀泰佶負責人林室融裁定1000萬交保

銀泰佶生技公司負責人林室融等涉嫌向8家銀行詐貸4億636萬餘元、詐騙投資人買股票4億767萬餘元，林偵查中羈押；台北地院認林已無羈押要，裁定以1000萬元交保、限制住居出境出海8個月，每周以個案手機報到，不得對證人、同案被告及其家屬危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為。

裁定指出，審酌林室融進行2次準備程序後，就爭執與不爭執事項已明確，考量本案審理進度、被告犯罪情節、犯後態度、資力，認被告如能提出一定數額保證金供擔保及其他負擔條件，即無續予羈押必要。

依檢方起訴，林室融是銀泰佶聯合生技公司實際負責人，於2019年3月至20220年10月期間，先後5次不實增資，將銀泰佶公司資本總額自2000萬元虛增至1億2200萬元。

林室融與艾視威公司負責人游昆霖，於2019年5月至2021年10月由林指示會計主管美化公司財報數字，再以提供經美化後的財報、未實際交易的艾視威公司發票、捏造不實進銷貨廠商名單及銷售額，分別向8家銀行詐貸共4億636萬9200元。

檢方查出，林室融明知銀泰佶公司營運不善，無上市櫃可能，為快速謀得資金，利用新冠肺炎疫情期間與犯罪集團合作，合力將銀泰佶包裝、行銷為防疫產業龍頭公司，與國內知名大廠合作即將上市櫃，再「印股票換鈔票」透過地下盤商高價推銷股票，有995名不特定投資人受害，被害金額3億6117萬3000元。

此外，林室融等人對原股東寄送不實載有 「銀泰佶公司關係企業雅蓮碧公司，持續為曼秀雷敦等大廠代工」的認股通知書，再詐欺原股東認購新股4650萬225元。

檢方今年7月依證券交易法詐偽買賣有價證券、銀行法、公司法、刑法詐欺取財等罪起訴林室融全案共11人，並對林室融求處有期徒刑20年，聲請法院沒收犯罪所得8億1404萬元。