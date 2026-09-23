贈千元購物金 礁溪玉石村長現金賄選買票還大方宴客 10萬交保

宜蘭礁溪鄉玉石村長胡伯欽尋求連任，被檢舉涉嫌透過大方宴客及出遊發放給選民現金購物等手法行賄。宜蘭地檢署指揮警調單位發動大規模搜索，帶回胡姓村長及相關人士共26人漏夜訊問，檢方認定胡涉犯公職人員選舉罷免法罪證明確，訊後諭知10萬元交保候傳，另有一名涉案選民以2萬元交保。

玉石村長選舉共有3人角逐，競爭激烈。檢警追查發現依當地慣例，村內聯誼餐會大多由鄰長們輪流作東分攤開銷，但今年適逢地方選舉緊鄰，輪到村長胡伯欽主辦時，他不僅大方包辦絕大部分的餐費，更藉由聚會向在場具投票權人士拉票，企圖透過綿密人情與實質利益穩固選情，涉賄遭情資鎖定查辦。

除了餐宴招待外，檢調更掌握以現金買票證據，胡伯欽趁著日前組織村鄰長及鄉親集體出遊發放「購物金」，向具有投票權的參與者發送每人1千元現金讓大家出遊買東西，此筆金錢直接與投票意向掛鉤，踩踏選罷法紅線，出遊行程變調成為固樁之旅。

全案由檢察官董良造主導指揮法務部調查局宜蘭調查站、縣警局刑大及宜蘭分局組成專案小組。檢方昨天持法院核發的搜索票前往2處涉案地點搜索，大規模傳喚26人到案，由檢察官董良造，與洪景明、郭欣怡、蔡豐宇、林禹宏、曾尚琳及陳奕翔等多位檢察官漏夜複訊，認定胡伯欽村長與游姓被告涉案事證明確，諭令交保。

檢方呼籲，選舉賄選行為嚴重破壞民主基石，無論是以現金、禮券、免費餐宴或是招待旅遊等形式呈現，只要與投票權行使產生對價關係即屬違法。依據現行法規，期約、交付賄賂最重可處10年以下有期徒刑，收受賄賂者也須負擔刑責，民眾若發現任何賄選線索，可利用檢舉專線提出檢舉，守護公平公正的選舉環境。