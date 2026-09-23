寄養家庭爆凌虐！5歲童被打到腦出血躺廁所地板 狠爸冷血不送醫

新竹縣從事半導體業的徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，以手捏胸部、讓林童頭部遭到嚴重撞擊，徐見林童神智不清，還僅冰敷、放在廁所地板上，林童腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累，必須長期服用抗痙攣藥物，一審依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年，徐提上訴，台灣高等法院改判11月徒刑，可上訴。

徐和妻子2022年經新竹縣、新竹市政府審查通過，領有寄養家庭許可證，同年受家扶基金會委託照顧5歲林姓兒童；隔年，徐多次在住處凌虐、傷害林童，同年2月1日下午5時許，徐和林童2人單獨在家時，徐讓林童頭部遭受嚴重撞擊，且見林童神智不清、步伐不穩、身體癱軟且嗜睡，卻僅用冷凍食品替林童冰敷後，安置在住處4樓廁所地板。

直到當日晚間約9時許，徐才和妻子一起將林童送醫，醫院插管治療、手術，診斷林童腦膜下出血、肋骨陳舊性骨折等，且全身多處瘀傷與結痂傷口。兒童重症加護科及兒童影像診斷科主治醫師診斷評估，林童高度懷疑外力造成腦傷，後遺症嚴重，需長期觀察、服用抗痙攣藥物及復健。

醫院向警方通報後得知案情，徐否認犯行，供稱他沒有傷害林童，他用心照顧林童生活起居，待林童有如親生子女，當天是小孩跌倒、額頭撞一個包，他要帶林童去冰敷時，因右手有傷、牽林童下樓跌倒，兩人摔在樓梯上。

徐也稱，林童來的時候身上就有舊傷，腳有被狗咬、刀子割過的舊傷，小腿有被蚊子叮，然後林童會去抓，手是因為她有像異位性皮膚炎一樣龜裂及結痂等。

一審認為徐擔任寄養家庭，卻害林童重大顱內損傷，昏迷指數低至6分，危險性不可言喻，事後矢口否認犯行，並以不合理的意外情節卸責，辯詞矛盾，難以採信，依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年。

徐提上訴，仍堅持否認犯罪，但高院二審綜合卷證資料，認定林童的傷勢確實是徐反覆傷害及凌虐造成的，審酌林童經治療後，腦部仍有異常放電情形，經定時回診、服用抗癲癇藥物後才好轉，徐在審理期間已自行匯款50萬元至林童社會局安置帳戶作為補償，改判11月徒刑。

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