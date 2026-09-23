快訊

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

聽新聞
0:00 / 0:00

寄養家庭爆凌虐！5歲童被打到腦出血躺廁所地板 狠爸冷血不送醫

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹縣從事半導體業的徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，以手捏胸部、讓林童頭部遭到嚴重撞擊，徐見林童神智不清，還僅冰敷、放在廁所地板上，林童腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累，必須長期服用抗痙攣藥物，一審依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年，徐提上訴，台灣高等法院改判11月徒刑，可上訴。

徐和妻子2022年經新竹縣、新竹市政府審查通過，領有寄養家庭許可證，同年受家扶基金會委託照顧5歲林姓兒童；隔年，徐多次在住處凌虐、傷害林童，同年2月1日下午5時許，徐和林童2人單獨在家時，徐讓林童頭部遭受嚴重撞擊，且見林童神智不清、步伐不穩、身體癱軟且嗜睡，卻僅用冷凍食品替林童冰敷後，安置在住處4樓廁所地板。

直到當日晚間約9時許，徐才和妻子一起將林童送醫，醫院插管治療、手術，診斷林童腦膜下出血、肋骨陳舊性骨折等，且全身多處瘀傷與結痂傷口。兒童重症加護科及兒童影像診斷科主治醫師診斷評估，林童高度懷疑外力造成腦傷，後遺症嚴重，需長期觀察、服用抗痙攣藥物及復健。

醫院向警方通報後得知案情，徐否認犯行，供稱他沒有傷害林童，他用心照顧林童生活起居，待林童有如親生子女，當天是小孩跌倒、額頭撞一個包，他要帶林童去冰敷時，因右手有傷、牽林童下樓跌倒，兩人摔在樓梯上。

徐也稱，林童來的時候身上就有舊傷，腳有被狗咬、刀子割過的舊傷，小腿有被蚊子叮，然後林童會去抓，手是因為她有像異位性皮膚炎一樣龜裂及結痂等。

一審認為徐擔任寄養家庭，卻害林童重大顱內損傷，昏迷指數低至6分，危險性不可言喻，事後矢口否認犯行，並以不合理的意外情節卸責，辯詞矛盾，難以採信，依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年。

徐提上訴，仍堅持否認犯罪，但高院二審綜合卷證資料，認定林童的傷勢確實是徐反覆傷害及凌虐造成的，審酌林童經治療後，腦部仍有異常放電情形，經定時回診、服用抗癲癇藥物後才好轉，徐在審理期間已自行匯款50萬元至林童社會局安置帳戶作為補償，改判11月徒刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，造成腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累。圖／AI生成
徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，造成腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累。圖／AI生成

寄養家庭 寄養 新竹縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

護女恐嚇「請吃大便」家長遭判刑 校方認證無霸凌親友籲停止標籤化

惡劣！台中高中生藏手機錄4女同學裸浴、指侵醉女 最新判決出爐

富邦大樓喋血為前妻復仇？他等3小時進「大便間」狂砍業務員雙雙插管

台中姨公幫5歲女童紮衣被控伸手入褲猥褻 2證據還清白

相關新聞

一根菸燒光楊梅物流中心2.5萬坪倉儲 拆櫃工和物流連帶賠償逾8.7億

家樂福楊梅物流中心2022年3月14日清晨，因許姓拆櫃工在禁菸區吸菸後未熄滅菸蒂，引燃棧板延燒C棟常溫倉儲並燒毀；桃園地院民事庭判處許姓臨時工和中法興物流公司須連帶賠償富邦產險8億7078萬3155元。

寄養家庭爆凌虐！5歲童被打到腦出血躺廁所地板 狠爸冷血不送醫

新竹縣從事半導體業的徐姓男子擔任寄養家庭，卻長期凌虐5歲林姓寄養兒童，以手捏胸部、讓林童頭部遭到嚴重撞擊，徐見林童神智不清，還僅冰敷、放在廁所地板上，林童腦出血、肋骨骨折、全身傷痕累累，必須長期服用抗痙攣藥物，一審依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年，徐提上訴，台灣高等法院改判11月徒刑，可上訴。

台中員工猝死…意外揭發公司大黑幕 9個月境外猛洗錢高達201億

台中慧鑫、序禾公司表面從事行銷客服，實則經營境外洗錢，台中地檢署今年初因相驗該公司員工猝死案，從死者手機對話追查出公司利用NOW PAY、X PAY平台，短短9個多月洗錢高達201億元，公司獲利3億多元，依洗錢等罪嫌起訴張姓負責人、員工共30人。

工務處約聘人員涉收賄逾1294萬 新竹縣政府回應曝

新竹縣政府工務處廖姓約聘人員涉嫌利用建照、使照及土資場審查職權收賄，遭新竹地檢署依貪汙等罪起訴。新竹縣政府今回應，檢廉調查期間縣府均全力配合偵辦，目前案件尚待法院審理判決，縣府尊重司法，盼釐清真相、毋枉毋縱。

辯護不代表認同犯罪 全律會：律師不該因接案類型遭受指責

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳擔任律師時曾幫性侵、詐騙或貪汙犯辯護，遭國民黨質疑是「假公益」。對此，全國律師聯合會聲明強調，無論是任何政黨、候選人或公職人員，都不應將律師依法辯護的執業經歷作為選舉攻防工具，更不應以此誤導社會大眾、模糊選舉應有的政策辯論焦點。

新竹SOGO吃豬排一頓2萬元！男吃836元霸王餐代價24倍

新竹李男明知沒錢付餐費，仍到遠東SOGO新竹店內餐廳點豬排套餐、可爾必思、茶碗蒸及冰淇淋，吃完836元餐點後直接離開，被店員攔下報警。新竹地院依詐欺取財罪判罰金2萬元，得易服勞役20日，另沒收犯罪所得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。