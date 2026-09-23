台中員工猝死…意外揭發公司大黑幕 9個月境外猛洗錢高達201億

台中慧鑫、序禾公司表面從事行銷客服，實則經營境外洗錢，台中地檢署今年初因相驗該公司員工猝死案，從死者手機對話追查出公司利用NOW PAY、X PAY平台，短短9個多月洗錢高達201億元，公司獲利3億多元，依洗錢等罪嫌起訴張姓負責人、員工共30人。

中檢說，檢察官陳巧曼今年1月19日相驗慧鑫公司員工死亡，從死者同事、主管對話及群組中，發現現「銀行卡」、「USDT」等文字，比對其等所稱公司是從事文字行銷客服業務情形不同，認為公司實際營運內容顯有可疑，恐涉及洗錢。

檢方指揮台中市警局刑大科技偵查隊，查出公司張姓負責人涉嫌與大陸地區人士共謀，成立人民幣、虛擬資產USDT兌換的洗錢集團。

檢方查出，2025年7月起集團以慧鑫、序禾公司在台中市辦公室當掩護，招募人資、營運及客服，分工經營NOW PAY、X PAY平台，並作為境外洗錢集團在台的客服據點。

集團並利用NOW PAY、X PAY平台供有買賣USDT需求的商戶使用，另架設虛假的寶可夢NFT、魔戒遊戲等網站，供個人幣商作為交易外殼，以規避大陸地區警方查緝。

檢方也發現，張男聘雇客服人員負責處理訂單問題、個人幣商的平台的KYC程序，協助境外集團處理入出金，透過迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金流向。

經清查金流，NOW PAY平台自2025年11月1日至2026年8月10日，涉嫌洗錢金額達163億1366萬多元，X PAY平台自2025年11月1日至2026年5月27日，涉嫌洗錢金額達38億1477萬9214元；總洗錢金額高達201億2844萬元，該集團從中獲利達3億1501萬多元。

檢方說，今年5月、6月及8月發動5波搜索，查扣相關證物、現金，並將張男聲押獲准，9月偵結依洗錢等罪嫌，起訴張男及員工一共30人。

檢方也說，張男在員工死亡後、檢警搜索前，多次阻擋其他員工和檢警接觸，遭搜索堅不提供電子設備密碼，羈押庭時混淆司法調查企圖脫罪，痛斥他藐視司法公權力、態度惡劣，對張男求刑3年以上徒刑，以儆效尤。