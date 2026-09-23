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工務處約聘人員涉收賄逾1294萬 新竹縣政府回應曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣政府工務處廖姓約聘人員涉嫌利用建照、使照及土資場審查職權收賄，遭新竹地檢署依貪汙等罪起訴。新竹縣政府今回應，檢廉調查期間縣府均全力配合偵辦，目前案件尚待法院審理判決，縣府尊重司法，盼釐清真相、毋枉毋縱。

檢方調查，廖男自2000年起先後擔任新竹縣政府工務處約僱、臨時、約聘及聘用人員，具有法定職務權限。江姓業者為讓承辦建案加速取得建照及使照，自2015年起與廖男建立行收賄關係，由廖男優先、加速審核案件，江男則代為投資股票或建案，再將獲利及分紅作為對價。

另有土資場業者涉嫌為加速申設程序及避免查核影響營運，陸續交付現金、名牌包、飲宴、藝術照拍攝及關說職缺等利益。檢方統計，廖男犯罪所得共1294萬902元，其中173萬4754元已於偵查中主動繳回。

對此，新竹縣政府表示，縣府於檢廉調查期間均全力配合相關偵辦工作，目前尚待審理判決。縣府尊重司法，待法院釐清真相，毋枉毋縱。

新竹縣政府工務處廖姓約聘人員涉嫌利用建照、使照及土資場審查職權收賄，遭新竹地檢署依貪汙等罪起訴。聯合報系資料照
新竹縣政府工務處廖姓約聘人員涉嫌利用建照、使照及土資場審查職權收賄，遭新竹地檢署依貪汙等罪起訴。聯合報系資料照

收賄 新竹 貪汙 司法

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